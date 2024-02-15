Пересмотреть финансирование спорта поручила Тамара Дуйсенова

Такое поручение дала заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на заседании коллегии Министерства туризма и спорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев сообщил, что число охваченных занятиями физической культурой и спортом казахстанцев ежегодно растет: за 2023 год на 510 тысяч человек.

Однако в сфере есть вопросы, требующие новых подходов. В частности, это касается продвижения массового спорта: из региональных бюджетов на данное направление предусматриваются недостаточные объемы финансирования.

– Международная практика показывает, что эффективным инструментом развития массового спорта является развитие спортивных лиг, которые будут охватывать разные возрастные категории. Судя по опыту ведущих стран, именно массовый спорт среди детей является базой для будущих чемпионов. У нас пока нет целостной системы, данная цепочка нарушена уже на начальном этапе, — отметила Тамара Дуйсенова.

Министерству и акимам областей поручено обеспечить целенаправленное развитие спортивных лиг на всех этапах. К этой работе должны подключаться не только профильные ведомства, но и школы, колледжи, вузы, медцентры и трудовые коллективы.

Был затронут и вопрос финансирования ДЮСШ: высказана необходимость проработки введения подушевого образовательного норматива по аналогии общеобразовательных школ. Также стоит задача упорядочить систему предоставления ваучеров на спортивные кружки детям до 18 лет. Для рационального использования средств предполагается применение принципа «один ребенок – один ваучер».

Серьезного пересмотра требует и модель финансирования спорта высших достижений.