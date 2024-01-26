Перевод на единый часовой пояс обсудили в правительстве Казахстана

Общество, Правительство
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Серик Жумангарин провел совещание с членами рабочей группы и руководителями регионов по вопросам установления единого часового пояса в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство торговли и интеграции

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

С 1 марта 2024 года по всей территории Казахстана будет установлен 5-й часовой пояс (UTC +5). К такому решению пришли эксперты в сферах медицины, физиологии, географии, метрологии, посвятив прошлый год изучению вопроса установления благоприятного часового пояса на территории Казахстана.

В то же время в отдельных регионах страны, в частности, среди жителей Восточно-Казахстанской области, это решение вызвало много вопросов и непонимание. 23-24 января члены рабочей группы в очередной раз посетили ВКО и встретились с жителями села Меновное, а также Алтайского, Глубоковского и Шемонаихинского районов. Итоги поездки в ВКО и ситуацию с предстоящим переходом на новое время в других регионах заслушал Серик Жумангарин на совещании в правительстве.

Основные вопросы жителей региона озвучил руководитель аппарата акима ВКО Ербол Нургалиев. С переходом на новое время в регионе самый ранний рассвет будет наступать в 03.15 утра, самый ранний закат – в 15.20.

Свои пояснения по этому вопросу дала заведующая лабораторией физики звезд и туманностей ТОО «Астрофизический институт им. Ф.Г. Фесенкова» Любовь Шестакова.

— Местное время населенных пунктов определяется максимальной высотой солнца в этой местности, то есть соответствием 12:00 часов дня истинному полдню. Центральный меридиан UTC+5 подразумевает, что полдень на этом меридиане UTC+5 (75 градусов восточной долготы) должен наступать в 12.00. Ширина часового пояса допускает +/- полчаса к этому времени. ВКО находится на границе двухчасовых поясов. В Усть-Каменогорске полдень при UTС +5 наступает в 11.30 часов, таким образом, город вписывается в этот часовой пояс. А вопрос ранней темноты и света – это уже вопрос географической широты. Продолжительность светового дня связана с тем, на юге или севере мы находимся. На юге разница в продолжительности дня между летом и зимой небольшая. А на севере уже гораздо больше. Даже бывают белые ночи. Например, такой эффект может наблюдаться в ВКО 22 июня, когда вместо ночи – сумерки, — рассказала эксперт.

Но эти обстоятельства уже не зависят от часового пояса.

По итогам совещания вице-премьер поручил министерству здравоохранения совместно с министерством торговли и интеграции в кратчайшие сроки подготовить методическое пособие для ВКО и других регионов с информацией обо всех нюансах ввода единого часового пояса в Казахстане. В случае необходимости, направить группу специалистов и руководителей госорганов в регион для разъяснения самых острых вопросов.

#Правительство #смена часового пояса

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