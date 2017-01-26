Статьи Перезагрузка политической системы Ерлан Карин, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК

То, что Президент избрал именно такую форму, как обращение народу, еще раз показывает, насколько важное значение придает Глава государства объявленным конституционным реформам. Действительно, его выступление – это очень сильное заявление и по стилистике, и по содержанию, и по структуре. Я думаю, что эксперты будут еще не раз анализировать текст обращения, выявляя главные акценты и приоритеты предстоящих реформ. Новации, озвученные Президентом, – это очень серьезные изменения. По значимости и масштабу они действительно сопоставимы с теми шагами, которые предпринимались в 90-х годах во время принятия Конституции, создания новой законодательной основы нашей политики. В частности, новый порядок формирования Правительства, сложение полномочий Правительства перед вновь избранным Мажилисом, а не Президентом, а также предоставление нового порядка выражения доверия членам Правительства – все это говорит о принципиально новых подходах взаимодействия между ветвями власти.



Следующее, на что я бы обратил особое внимание, – это передача определенного объема президентских полномочий Правительству. К примеру, отказ от права отмены или приостановления Президентом действий актов Правительства и Премьер-министра, а также то, что в рамках предстоящих изменений утратят актуальность нормы о возможности принятия президентских указов, имеющих силу закона. Хочу напомнить, что многие эти пунк­ты и нормы закреплялись еще в 90-х годах, когда для осуществления быстрых и решительных рыночных реформ нужен был сильный политический центр, и Президенту передавались определенного рода полномочия, которые позволяли скорейшим образом их осуществлять.



Инициирование предполагаемых сегодня конституционных реформ говорит о том, что государство завершает один период своего становления, и теперь запускаются новые механизмы функционирования государства. При этом в рамках этих изменений повышаются роль и статус Парламента, самостоятельность Правительства, но вместе с тем надо четко понимать то, что Казахстан остается президентской республикой и унитарным государством. Надо также понимать, что эти изменения инициируются не под влиянием и тем более не под давлением каких-либо внутренних и внешних факторов или обстоятельств. Мы не копируем ничей опыт. Эти конституционные реформы обуславливаются внутренней логикой развития нашего государства. Президент всегда говорил о том, что нам нужно комплексно, системно и в то же время взвешенно подходить к вопросам реализации политических реформ. Поэтому логично, когда Президент два года назад инициировал новый пакет реформ в рамках Плана нации «100 конкретных шагов», которые предусматривают реализацию различных мер в плане социально-экономической модернизации, что эти шаги дополняются еще и новыми инициативами в политическом развитии. Иными словами, Президент сформулировал кардинально новую политическую повестку перед страной.

