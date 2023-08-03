Перспективные проекты в сфере энергетики обсудил Скляр с главой китайского холдинга

Председатель China Power International Holding Limited Ван Зичао отметил важность взаимодействия между странами в сфере энергетики.

Фото пресс-службы Правительства

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел онлайн-встречу с председателем компании China Power International Holding Limited Ван Зичао, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

В ходе майского визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в КНР между компанией China Power International Holding Limited и Министерством энергетики РК, АО «Самрук-Казына», SANY Renewable Energy было подписано соглашение о строительстве в Жамбылской области ветряной электростанции мощностью 1 ГВт.

Роман Скляр и Ван Зичао обсудили ход реализации этого инвестиционного проекта, а также обменялись взглядами по перспективным проектам в сфере энергетики.

Скляр отметил, что Казахстан уделяет большое внимание увеличению прямых иностранных инвестиций в страну и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества.

В свою очередь председатель компании Ван Зичао отметил важность взаимодействия между странами в сфере энергетики, а также заверил казахстанскую сторону о готовности в реализации проекта.