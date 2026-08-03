Китайская авиакомпания откроет новые рейсы в Казахстан

Китай,Гражданская авиация
Дана Аменова
специальный корреспондент

Казахстанская сторона также предложила рассмотреть возможность открытия рейсов в Усть-Каменогорск и Семей

Фото: пресс-служба Минтранспорта

Состоялась встреча вице-министра транспорта Талгата Ластаева с вице-президентом авиакомпании Urumqi Airlines Чжан Ляном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта 

По данным министерства, в ходе встречи китайской стороной были озвучены планы по открытию новых регулярных рейсов по маршрутам Урумчи – Караганда, Кульджа (Инин) – Астана и Кульджа (Инин) – Алматы.

Казахстанская сторона предложила рассмотреть возможность открытия рейсов в города Усть-Каменогорск и Семей, а в перспективе – в новые региональные аэропорты Зайсана и Катон-Карагая, что будет способствовать развитию туризма, повышению транспортной доступности и укреплению торгово-экономических связей между Казахстаном и Китаем.

Авиакомпания Urumqi Airlines эксплуатирует воздушные судна COMAC C909 китайского производства. В этой связи стороны обсудили возможность реализации совместного проекта по созданию в Казахстане совместной региональной авиакомпании с использованием воздушных судов COMAC для выполнения региональных перевозок, в том числе по маршрутам в Зайсан, Катон-Карагай и другие города с туристическим потенциалом.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере гражданской авиации.

Urumqi Airlines – китайская авиакомпания, основанная в 2014 году и базирующаяся в городе Урумчи. Входит в группу HNA Aviation. Авиакомпания эксплуатирует парк из 20 воздушных судов (Boeing 737-800, COMAC C909). У авиакомпании имеется заказ на поставку еще 40 единиц С909.

Маршрутная сеть охватывает 46 внутренних направлений в Китае, преимущественно в западных и центральных регионах страны.

#Китай #КНР #рейсы #авиакомпания

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