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Перспективы евразийской интеграции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Евразийском экономическом форуме.

В рамках официального визита в Кыргызстан Касым-Жомарт Токаев совместно с Президентом КР Садыром Жапаровым в онлайн-формате принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума, посвященного теме «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности».

Наряду с лидерами Казахстана и Кыргызстана в режиме видеоконференцсвязи также приняли участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент России Владимир Путин, а также Премьер-министр Беларуси Александр Головченко и Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В качестве модератора выступил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Участники дискуссии поделились своим видением перспектив дальнейшего развития интеграции, укрепления сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, финансовой и цифровой сферах в рамках ЕАЭС.

Выступление Касым-Жомарта Токаева было посвящено перспективам наращивания взаимной торговли на пространстве ЕАЭС и совершенствованию деятельности Евразийской экономической комиссии.

Глава государства подчеркнул, что Евразийский экономический союз образован с целью создать надлежащие условия для развития свободной торговли между государствами – участниками интеграционного объединения.

– Евразийский экономический союз показал свою эффективность, в том числе в сложнейших геополитических условиях, как это происходит сейчас. Нельзя удивляться тому, что порой в Сою­зе, как и в Европейском союзе и других экономических организациях, которые существуют на земном шаре, возникают те или иные вопросы. Каждое государство видит свои национальные интересы по-своему. Каждое государство настаивает, чтобы вопросы решались именно так, как оно считает нужным. Это нормальное состояние каждой международной организации, особенно тех, которые занимаются вопросами торговли, – сказал Президент Казахстана.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев отметил достаточно успешную, по его мнению, деятельность Евразийской экономической комиссии.

– К настоящему времени 80% барьеров были устранены в результате консультаций, которые мы проводим в рамках ЕЭК. Наде­емся, что эта трудная работа будет продолжаться. Интеграция – это очень трудоемкий процесс нахождения компромиссов между государствами-членами. Казахстан выступает за то, чтобы ЕЭК работала по-деловому, с нацеленностью на конкретный результат, не переливала из пустого в порожнее, или, как говорят, не раскатывала турусы на колесах. Нужно очень по-деловому подходить к тем или иным вопросам, потому что наши народы хотят, чтобы эти вопросы решались именно сейчас. Так они видят перспективу решения проблем, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что Казахстан является сторонником развития евразийской интеграции на деловой и праг­матической основе, сообщила пресс-служба Президента.

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