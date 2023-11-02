Перспективы развития казахстанских эндаумент-фондов обсудили в ЕНУ

В Казахстане будет создана Ассоциация эндаументов и подготовлен проект Закона «О фондах целевого капитала». Об этом сообщили участники III международной конференции эндаументов, организованной Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева.

В Казахстане будет создана Ассоциация эндаументов и подготовлен проект Закона «О фондах целевого капитала». Об этом сообщили участники III международной конференции эндаументов, организованной Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева.

Конференция объединил представителей государственных органов, фондов целевого капитала и финансового сектора, эндаумент-фондов и вузов Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана.

Участники обсудили состояние и перспективы развития эндаумент-фондов в Казахстане, роль государственных органов в поддержке и регулировании их деятельности, инновации и технологии в управлении активами эндаументов, а также рассмотрели опыт и практику фондов целевых капиталов в странах СНГ.

В ходе конференции ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков акцентировал внимание на ключевую роль эндаументов в обеспечении устойчивости и конкурентоспособности образовательных учреждений. Он отметил, что университет в 2022 году провел первый форум «Эндаументы Казахстана», который стал стартовой площадкой для разработки необходимой нормативно-правовой базы деятельности фондов целевого капитала.

«В 2021 году нашими выпускниками создан ENU Endowment Fund, который сегодня успешно содействует нашим талантливым студентам. Они применяют мировую практику, где основной капитал остается неприкасаемым и поддержка обучающимся оказывается только за счет инвестиционного дохода. Как вы знаете, Глава государства в послании народу Казахстана отметил, что ключевым звеном развития образовательной экосистемы должны стать эндаумент-фонды при вузах. Сегодня благодаря поддержке эндаумент-фондов мировые учебные заведения могут реализовывать прорывные проекты. Эндаументы становятся мостом между академическим миром и бизнес-сообществом, между прошлым, настоящим и будущим университета. Убежден, что такие конференции способствуют повышению качества управления капиталом в некоммерческих организациях, а также расширению возможностей для устойчивого развития и эффективного фандрайзинга», - отметил ученый.

Советник министра науки и высшего образования РК Фархад Куанганов отметил, что Евразийский национальный университет был первым инициатором движения эндаумент-фондов в Казахстане. Он отметил, что при подготовке законопроекта изучен международный опыт всех стран с действующими эндаументами.

«Год назад участники конференции подготовили рекомендации и предложили разработку отдельного закона об эндаумент-фондах. Сегодня вопрос перешел в практическую плоскость. Необходимость принятия отдельного законопроекта как раз и связана с отсутствием норм в действующем законодательстве по мотивации для потенциальных вкладчиков, правильного инвестирования и контроля расхода средств вкладчиков. Необходим отдельный закон, как это практикуется во всех странах с успешными эндаумент-фондами. В Казахстане эндаумент-фонды вынуждены регистрировать юридическое лицо в форме корпоративного, инвестиционного или какого-то иного фонда, что затрудняет деятельность, предусмотренную законом о благотворительности, и вызывает споры по налогообложению. Структура законопроекта выстроена согласно требованиям казахстанского законодательства. При разработке старались сохранить и максимально использовать имеющиеся нормы об эндаумент-фондах», - объяснил спикер.

Председатель правления Национальной ассоциации эндаументов Светлана Лаврова подробно остановилась на деятельности фондов целевого капитала в РФ.

«Из разных источников финансирования университетов только эндаумент может обеспечить долговременную устойчивость, независимость университета во всех смыслах слова. Необходимость в эндаументе возникает на стратегическую перспективу. Если вы планируете на категорию 3–5 лет, тогда достаточно краткосрочных источников финансирования. Деятельность эндаумент-фондов состоит из 3 частей. Мы деньги собрали, затем проинвестировали в финансовый рынок, получили доход и используем только доход. У эндаумента 2 родителя: университет и управляющая компания-финансовая компания, которая эти деньги инвестирует ради получения дохода для университета», - рассказала эксперт.

Управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана Ерлан Бурабаев отметил, что к активному участию создания системы эндаумент-фондов Казахстана финансовый рынок фактически подключился только в этом году.

«Мы с интересом восприняли предложения по развитию эндаумент фондов на территории Казахстана. Естественно, финансовый рынок, как система, занимающаяся перераспределением капитала в экономике, заинтересован в той части, что деньги, которые формируются в эндаумент фондах, являются длинными деньгами для экономики. Это самый важный элемент для финансового рынка», - дополнил финансист.

По итогам конференции была принята резолюция, в рамках которой участники решили создать Ассоциацию эндаументов Казахстана для стандартизации методик и обеспечения платформы для постоянного обучения и диалога. Также эксперты дали положительную оценку проекту Закона РК «О фондах целевого капитала (эндаумент-фондах)» .

Стоит отметить, что ENU Endowment Fund создан выпускниками Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. Целевой капитал фонда остаётся неприкосновенным и имеет накопительный характер. Финансирование осуществляется только за счет полученного инвестиционного дохода. Учредители эндаумент фонда оказывают поддержку талантливым и нуждающимся студентам, содействуют научно-инновационной и предпринимательской деятельности обучающихся. Около 30 студентов уже получили именные гранты и стипендии от ENU Endowment Fund.