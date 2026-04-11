Были обозначены четыре ключевых направления, через которые предлагается анализировать итоги «двух сессий»

10 апреля в Астане прошел семинар Центра по изучению Китая «Современный Китай: вопросы и ответы» на тему «Две сессии» 2026 года: ориентиры Китая и перспективы сотрудничества с Казахстаном и Центральной Азией», в котором обсуждались ключевые итоги 14-й пятилетки Китая, новые ориентиры социально-экономической политики КНР и их значение для Казахстана и стран Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр по изучению Китая

В ходе мероприятия особое внимание было уделено вопросам сопряжения 15-го пятилетнего плана Китая с приоритетными направлениями и инициативами экономического развития Казахстана и государств региона.

Открывая семинар, Директор Центра по изучению Китая Гульнар Шаймергенова отметила, что Выступление задает стратегическую рамку обсуждения итогов 14-й пятилетки Китая и ориентиров 15-й пятилетки, подчеркивая переход КНР от количественного роста к качественному развитию, основанному на инновациях, цифровизации, зеленой экономике и технологической самостоятельности. Отмечается устойчивость китайской экономики – рост ВВП на уровне 5% и сохранение ключевых позиций в мировой промышленности – несмотря на внешние вызовы.

Главный акцент сделан на том, что новая пятилетка формирует долгосрочную стратегию модернизации, которая будет влиять не только на внутреннюю политику Китая, но и на глобальные и евразийские процессы. Для Казахстана и стран Центральной Азии это открывает значительные возможности – от промышленной кооперации и логистики до цифровой и зеленой трансформации.

Важным элементом выступления является связка с позицией Президента Касым-Жомарта Токаева о новом этапе казахстанско-китайского партнерства, а также призыв к практико-ориентированному анализу и выработке конкретных механизмов сотрудничества. Семинар позиционируется как площадка для выработки прикладных решений и усиления экспертного диалога.

Советник-Посланник Посольства КНР в РК Чэн Кэфань выразил благодарность Центру по изучению Китая за приглашение принять участие в семинаре, подчеркнув, что подобные площадки интенсивного обмена мнениями позволяют глубже осмыслить развитие Китая через призму «двух сессий» и обсудить перспективы китайско-казахстанского сотрудничества. Он отметил, что проведение такого диалога является своевременным и имеет важное практическое значение.

В своем выступлении Чэн Кэфань обратил внимание на то, что в марте в Пекине состоялись две ключевые политические сессии: четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва и четвертая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 14-го созыва, которые вызвали широкий международный интерес.

По его словам, международное сообщество сегодня перестает выступать лишь в роли наблюдателя и все чаще становится исследователем, стремясь не столько выявлять проблемы, сколько находить ответы, пытаясь глубже понять особенности китайской модели управления и увидеть современный Китай во всей его многогранности.

Советник-Посланник Посольства КНР в РК в своем выступлении сосредоточил внимание на разъяснении логики развития Китая через призму «двух сессий» как ключевого политико-институционального механизма. Подчеркивался переход к более качественной модели роста, усиление роли инноваций и социальной политики, а также стремление Китая играть более активную и стабилизирующую роль на международной арене. Акцент был сделан на том, что текущие стратегические ориентиры Китая формируют как внутреннюю повестку, так и создают новые возможности для внешних партнеров.

Были обозначены четыре ключевых направления, через которые предлагается анализировать итоги «двух сессий» и современное развитие Китая:

Институциональная модель и система управления – отмечено, что «две сессии» отражают особенности китайской модели государственного управления, основанной на широком представительстве различных социальных групп и учете региональных и отраслевых интересов. Подчеркивается роль пятилетнего планирования как инструмента долгосрочного стратегического развития, включая формирование ключевых показателей и приоритетных направлений на перспективу.

Экономическое развитие и социальная политика – внимание уделено устойчивости экономического роста Китая даже в условиях внешней нестабильности, а также сочетанию макроэкономических задач с мерами по повышению благосостояния населения. Отмечены ориентиры по занятости, доходам и социальной поддержке, а также акцент на практических инициативах, направленных на улучшение качества жизни.

Научно-технологическое развитие и инновации – отдельно выделена роль инноваций как ключевого драйвера роста. Подчеркивается расширение инвестиций в НИОКР, развитие цифровой экономики, искусственного интеллекта и других передовых технологий, а также ориентация на формирование новых отраслей будущего в рамках 15-й пятилетки.

Внешняя политика и международная роль Китая – отмечено, что Китай позиционирует себя как сторонник стабильного и предсказуемого международного порядка, выступает за многополярность и инклюзивную глобализацию, а также подчеркивает необходимость мирного урегулирования конфликтов и отказа от политики силы.

Директор Центра глобального и регионального управления (CEGREG) и профессор международных отношений Maqsut Narikbayev University Икболжон Корабоев в своем выступлении представил аналитическое видение значения 15-го пятилетнего плана КНР для стран Центральной Азии, сосредоточив внимание на взаимосвязи двух ключевых направлений – критических минералов и транспортно-логистической связанности.

Он отметил, что в новой стратегии Китая открытость и безопасность рассматриваются как взаимодополняющие элементы, а развитие инициативы «Пояс и путь» получает дополнительный импульс через проекты транспортной интеграции, включая Транскаспийский маршрут и железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Особое внимание было уделено растущей роли критических минералов, которые становятся важным фактором глобальной конкуренции и экономической трансформации: в этом контексте Центральная Азия рассматривается не только как ресурсная база, но и как потенциальный участник цепочек добавленной стоимости.

Спикер подчеркнул, что ключевой задачей для стран региона является формирование таких моделей сотрудничества с Китаем, которые будут способствовать индустриализации, технологическому развитию и укреплению экономического суверенитета.

PhD, профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Ерлан Кудыс в своем выступлении представил анализ 15-го пятилетнего плана КНР (2026-2030) в контексте его сопряжения с экономическим развитием Казахстана и Центральной Азии. Он отметил переход китайской экономики к более качественной модели роста, основанной на повышении производительности, развитии цифровой экономики и зеленого финансирования, а также подчеркнул потенциал стратегической синергии в сферах логистики, энергетики и трансграничного сотрудничества.

В числе ключевых рекомендаций были обозначены необходимость адаптации международных цифровых стандартов, развитие инструментов зеленого финансирования на базе МФЦА, создание специализированных зон цифровой логистики и усиление многосторонней координации, включая механизмы раннего предупреждения рисков.

В целом акцент сделан на переходе к более институционализированному, финансово устойчивому и технологически интегрированному формату регионального взаимодействия.

Доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и гражданского права Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева Ибрагимов Жамаладен в своем выступлении отметил, что «две сессии» 2026 года выступают ключевым механизмом формирования стратегического курса развития Китая, объединяя законодательные и консультативные функции и обеспечивая трансформацию общественных инициатив в государственные решения.

Особое внимание было уделено роли Китая как одного из центров глобальной экономической стабильности, а также значению «двух сессий» для формирования международной повестки и углубления сотрудничества с Казахстаном и странами Центральной Азии. В практической части выступления спикер акцентировал необходимость для Казахстана перехода от базового сотрудничества к более глубокому стратегическому взаимодействию с Китаем.

В числе ключевых рекомендаций были обозначены развитие совместных научных и технологических центров, расширение участия Казахстана в транспортно-логистических цепочках и международных коридорах, привлечение инвестиций не только в сырьевые отрасли, но и в переработку и производство, а также более активное использование потенциала инициативы «Пояс и путь».

Дополнительно предложено развивать проекты в сфере цифровой экономики, искусственного интеллекта, «зеленой» энергетики, создавать IT-хабы и логистические центры, а также расширять образовательные и научные обмены, что позволит усилить интеграцию и повысить добавленную стоимость экономики региона.

Представитель НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Дилором Султамуратова представила текущее состояние и перспективы развития «зеленых» технологий в Казахстане, отметив, что формируется системная инфраструктура поддержки через реестр, включающий десятки проектов и решений в сферах экологии и устойчивого развития.

Основное внимание уделено ключевым экологическим вызовам страны – загрязнению воздуха, деградации земель и водных ресурсов, а также необходимости внедрения технологий в таких направлениях, как ВИЭ, энергоэффективность, управление отходами и экологический мониторинг. Отдельно подчеркнута роль международного сотрудничества, в том числе с Китаем, включая проекты по мониторингу окружающей среды и доступ к технологическим платформам, что способствует трансферу технологий и привлечению инвестиций.

В выступлении были обозначены практические ориентиры развития: усиление коммерциализации «зеленых» технологий и их внедрения в экономику, расширение механизмов финансирования экологических проектов, поддержка стартапов и МСП через инновационные программы, а также развитие международного технологического партнерства.

Особый акцент сделан на необходимости локализации производства экологического оборудования, создании устойчивых инновационных экосистем и дальнейшем интегрировании Казахстана в глобальную «зеленую» повестку.

Директор филиала Пекинского университета языка и культуры (BLCU) в Казахстане, Astana International University Бауржан Тлеуметов в своем выступлении акцентировал внимание на том, что 15-я пятилетка КНР означает переход китайской экономики к более сложной, технологичной модели развития, где ключевую роль играют цифровизация, искусственный интеллект и новые производственные решения.

В этом контексте он подчеркнул, что для Казахстана вопрос взаимодействия с Китаем напрямую связан с качеством человеческого капитала, поскольку высокая доля торговли и экономической взаимосвязанности делает кадровый фактор критически важным.

Основной проблемой, по мнению спикера, является не нехватка специалистов со знанием китайского языка, а дефицит профессионалов, способных работать на стыке языка, технологий и бизнес-процессов. Он отметил, что современная экономическая среда требует не просто лингвистической подготовки, а глубокого понимания отраслевых процессов – логистики, торговли, цифровых платформ и международных стандартов.

В качестве практических шагов спикер предложил переход к отраслевой языковой подготовке (например, китайский язык для логистики, внешней торговли, цифровых сервисов), более раннее вовлечение бизнеса и государственных структур в образовательный процесс через реальные кейсы, а также развитие коротких образовательных программ и микро-квалификаций, позволяющих быстрее реагировать на запросы рынка.

Кроме того, он подчеркнул необходимость усиления регионального подхода с позиционированием Казахстана как образовательного хаба для Центральной Азии в контексте сотрудничества с Китаем. Отдельно была отмечена важность изменения критериев эффективности образования – с ориентацией не на количественные показатели, а на практическую подготовленность выпускников и их интеграцию в реальные сектора экономики.

В целом рекомендации направлены на формирование прикладного, междисциплинарного человеческого капитала, способного эффективно работать в условиях углубляющейся экономической интеграции с Китаем.

Старший исследователь группы «Страновые приоритеты внешнеполитического курса РК» Института внешнеполитических исследований МИД РК Улан Нухитжан в завершающем комментарии отметил, что представленные в рамках семинара выступления в совокупности отражают переход к новому этапу взаимодействия с Китаем, где ключевое значение приобретают не только макроэкономические ориентиры и стратегические документы, но и практические механизмы их реализации.

Общим выводом стало понимание того, что 15-я пятилетка КНР задает вектор на усложнение экономики, технологическую модернизацию и устойчивое развитие, что открывает для Казахстана и стран Центральной Азии значительные возможности – от участия в новых производственных и логистических цепочках до развития зеленых технологий и цифровой экономики.

В то же время подчеркивается, что эффективное использование этих возможностей требует качественного обновления институциональной базы, углубления кооперации, перехода к созданию добавленной стоимости внутри региона, а также формирования нового уровня человеческого капитала, способного работать на стыке языков, технологий и отраслевых процессов.

Подводя итоги семинара, директор Центра по изучению Китая Гульнар Шаймергенова отметила, что обсуждение подтвердило стратегическую значимость «двух сессий» 2026 года как ориентира для выстраивания долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии.

Представленные экспертами подходы и практические предложения продемонстрировали высокий потенциал сопряжения приоритетов развития, особенно в сферах торговли, инвестиций, логистики, промышленной кооперации и подготовки кадров, что открывает новые возможности для повышения конкурентоспособности и устойчивого роста региона. Полученные результаты формируют прочную основу для дальнейшего экспертного диалога и продвижения конкретных совместных инициатив.

Серия «Современный Китай: вопросы и ответы», инициированная Центром по изучению Китая, служит площадкой для открытого и содержательного диалога между экспертами, дипломатами и общественностью. Ее цель: углубить понимание тенденций в политике, экономике, культуре и международных инициативах Китая, а также содействовать развитию конструктивного сотрудничества Казахстана и стран Центральной Азии и Китая в духе добрососедства и стратегического партнерства.