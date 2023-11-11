Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму

Отныне, чтобы добраться самолетом из РК в КНР, нужно иметь при себе только авиабилет и паспорт, передает Kazpravda.kz

Фото: Shutterstock

В пятницу в первом часу ночи рейс CZ6012, вылетевший из аэропорта Алматы, приземлился в международном аэропорту Урумчи, сообщает Синьхуа.

16 граждан Казахстана, находившихся на борту, без оформления визы въехали на территорию Китая.

Они стали первой группой казахстанских пассажиров, въехавших в Китай после вступления в силу соглашения между Китаем и Казахстаном о взаимном безвизовом режиме, сообщили на урумчийском пункте пограничного контроля.

"Сейчас для того, чтобы добраться самолетом из Казахстана в Китай, нужно иметь при себе только авиабилет и паспорт", - сказала казахстанская путешественница Аделина Ашимова.

По данным международного аэропорта Дивопу в Урумчи, после официального вступления в силу соглашения о взаимном безвизовом режиме максимальное ежедневное количество международных авиарейсов, следующих по маршрутам Казахстан-Урумчи, достигает шести.

Для реагирования на увеличение количества въездных и выездных пассажиров в рамках взаимного безвизового режима, таможенные и пограничные службы вышеупомянутого аэропорта усилили взаимодействие, заранее изучили и проанализировали информацию о прибывающих и убывающих пассажирах, оптимизировали процесс пограничного контроля, открыли дополнительные коридоры для пассажиров и улучшили услуги по консультированию и ориентированию.

На днях из Урумчи в Алматы был запущен маршрут международных автомобильных пассажирских перевозок.