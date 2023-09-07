Первая ракетка Казахстана вышла в финал US Open

Фото: olympic.kz

28-летняя казахстанская теннисистка Анна Данилина одержала победу в полуфинале смешанного разряда на Открытом чемпионате США (US Open), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В матче 1/2 финала Анна вместе с финном Харри Хелиоваарой обыграла пару Ена Шибахара (Япония)/Мате Павич (Хорватия) со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

В финале казахстанка и ее партнер сыграют с американцами Джессикой Пегулой и Остином Крайчеком. Матч состоится 9 сентября.

Напомним, Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде. В парном рейтинге WTA она занимает 29 место.