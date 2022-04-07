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Первая волна прошла
Портнягина Наталия
корреспондент

Ситуация со сходом талых снеговых вод в Западно-Казахстанской области стабилизировалась.

По словам начальника ДЧС ЗКО Ернура Утегенова, снята угроза подтопления сел, перелива и размыва дорог в четырех районах области, где ранее был объявлен режим ЧС.

На 5 апреля в селах Жаксыбай и Таловка Жанибекского района подтоплений не зарегистрировано. Всего здесь пострадало 99 жилых домов, 38 из них – саманные, 37 – камышовые и 24 – кирпичные. Погибло 108 голов скота. Сейчас вода из подтопленных домов откачана, уложено 250 мешкотар с инертными материалами, на контроле – переливы по дорогам районного значения.

В Бурлинском районе снята угроза подтопления домов поселка Кызылтал города Аксая. У села Бактыарал наблюдается спад уровня в реке Утва ниже критической отметки, до 674 см. Вода зашла в село, но подтопления домов не допущено.

Опасность паводка миновала и по Чингирлаускому району. Проводится восстановление дорожного полотна к селу Алмазное с прокладкой двух водопропускных труб.

Местными исполнительными органами начаты работы по ликвидации последствий ЧС и в селе Шалгын Каратобинского района. На днях в реке Калдыгайты повышение уровня воды достигло 1,5 м, создав угрозу райцентру. Но 5 апреля вода пошла на спад.

Регистрируется снижение уровня воды и по реке Деркул в Таскалинском районе (на 41 см) и в районе Бәйтерек (на 34 см). На протяжении пяти дней подразделения ДЧС ЗКО и Мангис­тауской области откачивали воду в селе Таскала. Проводятся работы по укладке мешкотары и в Акжаикском районе.

Но расслабляться рано. На контроле спасателей и ситуация на реках региона. Большинство из них берет начало на территории России, где снеготаяние еще продолжается. В их числе Деркул, Чаган, Урал, Большой и Малый Узени. В ближайшее время спасатели проведут облет, ознакомятся с состоянием водоемов, чтобы исключить опасные ситуации.

По Деркулу основной подъем уже начался. Для своевременного принятия мер на постах осуществляется контроль уровня воды шесть раз за сутки. На Чагане повышение уровня ожидается после 15 апреля. На Урале пик половодья в районе областного центра обычно наблюдается в первых числах мая.

– По Уралу ожидается маловодье, – сказал начальник УЧС Уральска Амангельды Ешмуханов. – Но выше по реке, в Оренбургской области, как и у нас, выпало много снега. Пока он лежит. Будем надеяться, что таять будет постепенно. Но мы готовы и к резкому повышению уровня воды. Думаю, стабильно справимся.

При обильном снеготаянии талая вода пойдет по руслам рек. В первую очередь в зоне риска – садоводческие товарищества, которые находятся в поймах.

– На территории города имеются 86 опасных по подтоплению участков, из них 75 – садоводческие товарищества, расположенные в поймах рек. В них постоянно проживают 13 847 человек, – отметил Амангельды Ешмуханов. – Мы провели с населением разъяс­нительную работу, чтобы жители садоводческих товариществ были наготове. По городу определены 27 сборно-эвакуационных пунктов. Для эвакуации населения с места ЧС ежегодно подписываются договоры намерения с шестью компаниями-пассажироперевозчиками, пятью гостиничными комплексами областного цент­ра для временного размещения пострадавших во время паводка, а также с четырьмя предприя­тиями города – для подвоза продуктов питания.

Нужно отметить, что в этом году в областном центре не допущено подтопления жилых домов. По словам заместителя акима Уральска Мираса Мулкая, это результат работы, начатой заблаговременно. С улиц города вывезено на 200 тыс. кубов снега больше, чем в прошлом году. Только за март его выпало столько же, сколько за всю зиму. Четырежды за сезон коммунальным службам приходилось очищать арыки, испарители, водопропускные трубы. Привлекались дополнительные средства для вывоза снега.

Как отметили в управлении ЧС Уральска, по итогам паводковой ситуации прошлого года на контроль взяты участки, где расположены 12 жилых домов, которые были подтоплены. Для предотвращения подобной ситуации в течение лета установлены водопропускные трубы, добавлены арыки. Проведены дноуглубительные работы водоотводного канала на возвышенности микрорайона «Сарытау», расчищены естест­венные русла потока талой воды. Дополнительно закуп­лена спецтехника: «Крот» для пробивания заторов внутри водопропускных труб и канализаций, мотопомпы.

Проводились рейдовые мероприятия по разъяснению необходимости вывоза снега. Сотрудники УЧС и работники коммунальных предприятий буквально сопровождали потоки талой воды, чтобы в случае затора сразу произвести расчистку, а в тех местах, где не было возможности перенаправить или перекачать воду, откачивали ее.

Сейчас с возвышенностей талая вода проходит по арычной системе города и через водопропускные трубы уходит в озеро-отстойник. Из четырех гидротехнических сооружений, находящихся в черте города, только Чаганское водохранилище подпитывается рекой, а остальные собирают талую воду. Пока шлюзы его открыты. Водохранилища «Вишневая балка», «Казенный пруд» и «Ветелки» заполнены на 30%. Ожидается, что лишь «Ветелки» заполнятся на 50%.

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