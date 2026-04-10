Онкало — первый в мире объект для окончательного захоронения отработанного ядерного топлива. Его планируют эксплуатировать примерно до 2120‑х годов

Тоннель хранилища ядерных отходов Онкало — AP Photo

После десятилетий строительства в Финляндии готовится к запуску первый в мире объект для окончательного захоронения отработавшего ядерного топлива, и ожидается, что власти выдадут лицензию в ближайшие месяцы.

Комплекс станет последним пристанищем для тонн опасных радиоактивных отходов.

Строительство Онкало (в переводе с финского — «пещера») началось на западном побережье в 2004 году. Объект стоимостью 1 млрд евро планируют эксплуатировать до 2120‑х годов.

Объект расположен на острове Олкилуото, в густо лесистой местности. Ближайший город — Эурайоки, примерно в 15 километрах, где живут около 9 000 человек, многие из которых работают на АЭС или в хранилище.

Площадка находится рядом с тремя из пяти финских ядерных реакторов. Ее выбрали из‑за скального грунта, известного высокой стабильностью и низким риском землетрясений.

«Важно, чтобы объект был изолирован от цивилизации и людей на поверхности — из‑за излучения, которое создают отходы», — говорит Туомас Пере, геолог компании Posiva Oy, отвечающей за обращение с ядерными отходами в Финляндии. «Но главное, что такое окончательное захоронение позволяет обращаться с отходами безопаснее, чем при хранении на наземных объектах», — добавил он.

С помощью дистанционно управляемой техники на расположенном поблизости заводе по капсулированию отработавшие топливные стержни будут помещать в медные контейнеры и закапывать в тоннелях на глубине более 400 метров, засыпая их «буферными» слоями бентонитовой глины, поглощающей воду.

Онкало рассчитан на 6 500 тонн отработавшего ядерного топлива, уточняют в Posiva.

Согласно докладу Международного агентства по атомной энергии за 2022 год, с 1950‑х годов произведено почти 400 000 тонн отработавшего топлива: две трети остаются во временных хранилищах, еще треть перерабатывается по сложной технологии.

Сейчас отработавшее ядерное топливо временно хранится в бассейнах выдержки при отдельных реакторах, а также в сухих контейнерных хранилищах на поверхности.

Однако геологическое захоронение ядерных отходов по‑прежнему сопряжено с «неопределенностями», предупреждает Эдвин Лайман, директор программы по ядерной безопасности в Союзе обеспокоенных ученых, американской некоммерческой организации.

«По моему мнению, хороших вариантов обращения с ядерными отходами не существует, но важно выбрать наименее плохой», — сказал он.

По его словам, постоянное размещение ядерных отходов под землей лучше, чем хранение их на поверхности, поскольку в последнем случае материалы более уязвимы для диверсий.

При этом основное бремя рисков, связанных с такими хранилищами, ляжет на «будущие поколения», добавил Лайман.

Поэтому ядерная семиотика пытается разработать предупреждающие знаки о хранилищах ядерных отходов, которые были бы понятны людям и через 10 000 лет — или даже гораздо позже, ведь для того, чтобы ядерные отходы перестали быть опасными, требуются сотни тысяч лет.

«У нас уже были Чернобыль и Фукусима и, разумеется, ядерные отходы. Возможно, мы сейчас подходим к какому‑то решению этой проблемы, — говорит Юха Аромаа, заместитель руководителя программы Greenpeace Finland, — но больше никто в мире даже не приблизился к тому, чтобы ее решить».

В 1994 году был принят закон, обязывающий ядерные отходы, образующиеся в Финляндии, обрабатывать, хранить и окончательно захоранивать в пределах национальных границ.

«Тогда часть отходов еще вывозилась за границу, но мы хотели сами нести за них ответственность», — сказала министр окружающей среды Финляндии Сари Мультала.

При этом Мультала не исключила, что со временем страна может принять ограниченные объемы ядерных отходов из других государств.