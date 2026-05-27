Голевое изобилие и свержение лидера

Статьи,Футбол
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Нынешний сезон казахстанской Премьер-лиги продолжает радовать своей непредсказуемостью. Миновавший 12-й тур стал наглядным подтверждением того, что отечественный футбол становится максимально зрелищным. Неожиданные исходы, обилие забитых мячей на любой вкус и запредельный накал страстей. Если наши клубы продолжат играть в столь же смелом, атакующем ключе, чемпио­нат сделает колоссальный рывок в плане зрительского интереса.

фото ФК «Ордабасы»

Центральным событием четверга, вне всяких сомнений, стал поединок между шымкентским «Ордабасы» и алматинским «Кайратом». К очному противостоянию обе команды подошли в уникальном статусе – это были единственные непобежденные коллективы нынешнего сезона. Битва за лидерство между ними полностью оправдала ожидания. Атмосфера на стадионе в Шымкенте вновь была потрясающей, напоминая антураж европейского футбола высшей пробы! Билеты были сметены в первые минуты, а для тысяч преданных болельщиков, не сумевших попасть на трибуны, перед ареной установили огромные экраны. Ощущение – будто бы весь город дышал этим матчем.

Сама игра началась под диктовку алматинцев – португальский нападающий Жоржиньо открыл счет на 14-й минуте. Однако «Ордабасы» проявил железный характер. На 26-й минуте камерунский защитник хозяев Ги-Марселин Килама восстановил равенство, а во втором тайме, на 64-й минуте, точный удар нападающего Эльхана Астанова принес шымкентцам волевую победу со счетом 2:1. «Ордабасы» заслуженно набрал 28 очков, нанес конкуренту первое поражение в сезоне и сместил «Кайрат» (у которого осталось 26 баллов) с вершины турнирной таблицы.

Правда, без дегтя в этом празднике не обошлось. Матч вызвал колоссальный ажио­таж в том числе и у зрителей ТВ и интернет-порталов, но в первом тайме большую часть времени трансляции просто... не было. Подобный технический сбой на главном событии – это абсолютный нонсенс!

Остальные матчи тура поддержали огненный темп лидеров, превратившись в голевой фестиваль. Настоящую драму в Кокшетау выдали местный «Окжетпес» и «Актобе», завершившие встречу вничью – 2:2. Здесь стоит отметить дебютный дубль у гостей, который оформил 17-летний казахстанский воспитанник Виталий Латурнус, и героичес­кое спасение хозяев поля от поражения на 95-й минуте. Не менее эпичным триллером обер­нулась встреча петропавловского «Кызылжара» и талдыкорганского «Жетысу». Семиреченцы умуд­рились отыграться с 0:2 за одну минуту в самом конце матча, но на 92-й минуте ивуарийский форвард Этьен Бугре оформил дубль и вы­рвал для петропавловцев победу со счетом 3:2. Семейский «Елимай» в ярком стиле переиграл на выезде кызылординский «Кайсар» со счетом 3:2, взлетев на четвертую строчку таблицы. С одинаковым результатом 1:1 завершились матчи павлодарского «Иртыша» с «Улытау» из Жезказгана и «Атырау» с костанайским «Тоболом». И наконец, столичный «Женис» минимально одолел актауский «Каспий» со счетом 1:0 благодаря точному удару нигерийца Самсона Ийеде.

