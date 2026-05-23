Сохранить историю для будущих поколений

Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

На площадке Казахского национального университета им. аль-Фараби прошел Международный симпозиум, посвященный 100-летнему юбилею Первого Бакинского тюркологического курултая. В масштабном мероприятии участвовали президент Международной Тюркской академии Шахин Мустафаев, председатель правления – ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, а также ученые, ректоры вузов, эксперты. Они обсудили современные направления развития тюркологии, результаты цифровых исследований, применение технологии искусственного интеллекта в гуманитарных науках, вопросы языка, литературы, культурного наследия и академического взаимодействия тюркских государств.

фото автора

Как отметила президент Международного фонда тюркской культуры и наследия ­Актоты Раимкулова, тюркология основана на вопросах, которые лежат в основе любой науки. Речь идет об истории, алфавите, культурном наследии наших стран. Передача этих знаний молодежи и их популяризация – одна из главных задач современников.

– Есть проблемные вопросы, связанные с сохранением культурного наследия, в частности, рукописей. В КазНУ имеется огромный рукописный фонд, такие же есть в других институтах и городах. Но нам нужны молодые ученые, которые будут готовы сидеть с этими рукописями, изучать и восстанавливать пробелы в истории. Сейчас очень важно единение тюрков, сохранение общих ­исторических памятников, поддержка малых народов, – прокомментировала директор НИИ тюркологии и алтаистики, доктор филологических наук Нурсулу ­Шаймерденова.

На форум приехали ученые из разных стран, увлеченные тюркологией, вопросами истории и генетического языкового родства. Их роль особенно актуальна в период масштабной цифровизации, поскольку им предстоит переработать имеющийся материал и переложить его на цифровые носители, которые будут использовать последующие поколения.

В рамках симпозиума Фонд тюркской культуры и наследия презентовал фундаментальные научные труды, изданные к 100-летию Первого Бакинского тюркологического съезда. В книге «Первый тюркологический съезд» всесторонне рассматриваются историческая миссия собрания, которое прошло еще в 1926 году в Баку, его исключительная роль в культурно-научном развитии тюркских народов.

Другое издание – хроника визуальных документов «1926⁄2026: 100-летие Первого Бакинского тюркологического съезда» – подготовлено фондом совмест­но с КазНУ им. аль-Фараби на основе исторических документов, хранящихся в Национальном музее истории Азербайджана и Центральном государственном архиве Казахстана. В сборник вошли официальные протоколы, редкие фотодокументы, научные мнения и доклады, отражающие ключевые вопросы, обсуж­давшиеся в ходе съезда.

Представленные труды демонстрируют, что съезд 1926 года был не только площадкой научного диалога, но и символом интеллектуального подъема, духовного обновления тюркских народов. Среди 130 делегатов, принимавших участие в работе того съезда, были выдающиеся представители казахской интеллигенции – Ахмет Байтурсынов, Назир Торекулов, Елдес Омаров и другие. Они внесли неоценимый вклад в определение дальнейших направлений развития тюркологической науки.

