Производство отечественных товаров набирает обороты

В Астане на площадке Международного выставочного центра EXPO при поддерж­ке Правительства, холдинга «Байтерек» и акимата Астаны проходит IX ежегодная выставка отечественных производителей Ulttyq Ónim 2026. По мнению экспертов, она стала самой масштабной за всю историю ее проведения.

Здесь выставлена продукция предприятий пищевой, легкой, тяжелой и химической промышленности, машиностроения, мебельного и строительного секторов. Впервые отдельным направлением представлена сфера услуг: медицина, образование, туризм, IT и креативная индустрия.

В ходе торжественной церемонии открытия выставки заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил важность системного расширения возможностей для малого и среднего бизнеса и зачитал поздравительное письмо Премьер-министра Олжаса Бектенова.

В приветствии руководителя Правительства отмечено, что Президент страны уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, который выступает ключевым драйвером роста экономики. На сегодня вклад МСБ в экономику страны достиг 40%, численность занятых в секторе составляет около 4,5 млн человек.

В новой Конституции одним из основополагающих принципов деятельности государства определено повышение благосостояния народа, продвижение идеи ответственного, созидательного патриотизма. Отечественные товаропроизводители служат ярким примером реализации этих принципов, подчеркнуто в поздравительном письме. В нем также отмечено, что для дальнейшего устойчивого роста предпринимательской активности в стране будет продолжена поддержка производственных инициатив, включая импортозамещение и наращивание экспортного потенциала, внедрение современных технологий и создание новых точек экономического роста в регионах.

Серик Жумангарин ознакомился с деятельностью ряда предприятий-экспонентов, среди которых павлодарская мебельная фабрика «Феникс», известная тем, что производит школьную мебель, офисные крес­ла и стулья для социальных и коммерческих объектов.

Благодаря господдержке предприятие приобрело новое оборудование, что позволило расширить производственные мощности и увеличить количество рабочих мест. Сегодня фабрика выпускает до 60 тыс. стульев в год, около 40 тыс. единиц школьной мебели, семь тысяч офисных кресел и другую мебельную продукцию. При этом использует преимущественно отечественное сырье, таким образом доля казахстанского содержания здесь составляет 96%.

Отдельное внимание вице-премьер уделил деятельности завода очистных сооружений TAZAU – ведущего казахстанского производителя оборудования для внешних инженерных сетей. Предприятие уже более десяти лет создает решения в области очистки сточных вод и осуществляет проекты не только в Казахстане, но и в странах ближнего зарубежья.

Также Серика Жумангарина заинтересовала продукция экологичной бытовой химии на растительной основе, которую производит ТОО «WEC TRADE» из Карагандинской области. К слову, это первое в Казахстане производство подобной продукции, безопасной для человека и окружающей среды.

Для повышения доступности финансирования и поддержки большего числа предпринимателей значительно расширил инструменты гарантирования фонд «Даму».

– Сегодня Правительство страны оказывает всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу. В частности, усилены рыночные механизмы поддерж­ки через программы льготного кредитования «Өрлеу» и «Өрлеу-лизинг» для модернизации оборудования предприятий обрабатывающей промышленности. Запущена программа комплексной поддержки мик­ро- и малого бизнеса в малых городах и селах «Іскер аймақ», – сообщил председатель правления фонда «Даму» Фархат Сарсекеев.

По его словам, в 2025 году через фонд «Даму» на развитие малого бизнеса было выделено более 560 млрд тенге. Поддерж­ку получили около 13 тыс. проектов на общую сумму кредитов 2,2 трлн тенге. Благодаря этим мерам создано более 14 тыс. новых, сохранено свыше 143 тыс. рабочих мест.

Выставка сопровождается насыщенной деловой прог­раммой, объединяющей отечественных производителей, инвесторов, представителей государственных и финансовых институтов, а также международных экспертов.

В рамках мероприятия преду­смотрены панельные сессии с участием ведущих экспертов, топ-менеджеров банков, представителей международных организаций и зарубежных специалистов в сфере поддержки бизнеса, а также площадка для нетворкинга, обмена опытом и B2B-встреч. Запланированы бесплатные мастер-классы по франчайзингу, формированию команд, налогообложению и применению искусственного интеллекта в бизнесе.

На выставке Ulttyq Ónim можно приобрести отечественную продукцию напрямую по ценам производителей. Здесь представлена национальная одежда, различные сувениры, деревянные изделия с национальным колоритом.

А еще в дни выставки можно принять участие в онлайн-конкурсе «Халық таңдауы» и других розыгрышах призов.