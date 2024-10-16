Первому казахскому ученому-психологу посвящается

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В Южно-Казахстанском педагогическом университете им. У. Жанибекова к этому событию приурочили проведение республиканской научно-практической конференции «Академик Толеген Тажибаев: жизненный путь и общественно-политическая деятельность».

Ее открыл заместитель акима города Сарсен Куранбек, напомнивший аудитории, что именно Толеген Тажибаев заложил фундамент для развития казахстанской психологической нау­ки, открыв в 1947 году в КазГУ отделение психологии и логики. В фундаментальном научном труде «Об истории развития педагогики и психологии в конце XIX века в Казахстане» он писал о системной взаимосвязи и преемственности психолого-педагогических представлений традиционной народной педагогики и педагогики, основанной на результатах научных исследований великих ученых и просветителей – Абая, Чокана Валиханова и Ыбрая Алтынсарина.

Проректор по стратегическому развитию и социальным вопросам университета Баршагуль Исабек выступила с содержательной презентацией о жизни и деятельности академика. Особое внимание участников конференции привлек­ло выступление 91-летнего профессора Жолмухана Туркпенова, посвятившего 40 лет изучению наследия Толегена Тажибаева. В своем выступлении он поделился воспоминаниями о человеческих качествах Толегена Тажибаева, его готовности прийти на помощь тем, кто в ней нуждался.

Исследователи Бекет Тургараев и Алмасбек Мауленов представили свои доклады – «Почитание великих – долг перед потомками» и «Абай в педагогических исследованиях Толегена Тажибаева». Ценный вклад в программу конференции внесли выступления директора школы № 47 им. Т. Тажибаева Акмарал Омаровой и директора Семейного детского дома им. Т. Тажибаева в городе Арысе Меруерт Суюндыковой.

В рамках форума была организована книжно-иллюстративная выставка, рассказывающая о дея­тельности Толегена Тажибаева. Все участники получили в подарок сборник «Академик Төлеген Тәжібаев» под редакцией доктора филологических наук, профессора Алмасбека Мауленова. В заключение участники конференции отметили, что Толеген Тажибаев – это феномен не только в казахской психологии, педагогике и государственном управлении, но и в целом в общественной мысли Казахстана.