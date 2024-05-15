Первому министру обороны посвящается Общество 15 мая 2024 г. 6:00 7 Асет Сыздыков В Астане почтили память Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова фото предоставлено пресс-службой ЕНУ им. Л. Н. Гумилева В Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева состоялась республиканская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию первого министра обороны РК Сагадата Нурмагамбетова. Открывая встречу, ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков отметил, что имя Сагадата Нурмагамбетова навсегда вписано в историю Казахстана. – Он был не только выдающимся военачальником, но и символом несгибаемой воли и патриотизма. На заре независимости страны он заложил фундамент современных Вооруженных сил, был первым министром обороны. В этом году мы отмечаем столетие со дня его рождения и вспоминаем его жизнь, полную героизма и служения своему народу, – подчеркнул ректор. Участники конференции отметили масштаб личности генерала и ее значение в деле военно-патриотического воспитания молодежи. Один из учеников Сагадата Нурмагамбетова – генерал-лейтенант Абай Тасбулатов. По его словам, наставник не только обучил его военному делу, но и дал важные жизненные уроки. – На мой взгляд, такое качество, как патриотизм, проявляется, когда человеку трудно. Детство Сагадата Кожахметулы было полным трудностей. Он не знал своего отца. В шесть лет потерял мать. Его воспитывал старший брат Сагит, который погиб на фронте. То, что Сагадату Нурмагамбетову в двадцатилетнем возрасте было присвоено звание Героя Советского Союза, говорит о его доблести. История свидетельствует о том неоценимом вкладе, который он внес в становление Вооруженных сил страны после обретения независимости, – уверен Абай Тасбулатов. Являясь первым министром обороны РК, Сагадат Нурмагамбетов показал себя профессионалом и талантливым руководителем. – Даже в то время, когда было много проблем, включая нехватку финансовых средств, регулярно проводились учебно-тренировочные сборы. Еще одним его отличительным качеством было знание людей. Сильные кадры он выявлял смолоду и доверял им руководящие должности, – добавил Абай Тасбулатов. Депутат Мажилиса Ермурат Бапи считает, что общественность до сих пор многого не знает о первом министре обороны страны. – Мы много говорим о Сагадате Кожахметулы, но многого о нем не знаем. Например, в кино нет образа Сагадата Нурмагамбетова. В прошлом году мне в руки попал сценарий фильма о нашем генерале, прочитал его с большим интересом. Но пока никто не заинтересован в реализации этого проекта, – разводит руками депутат, отметив, что необходимо провести масштабную работу по пропаганде заслуг генерала. В этом Ермурата Бапи поддержало Министерство обороны. Начальник департамента воспитательной и идеологической работы Тлеухан Басхожаев отметил, что просветительская работа среди молодежи чрезвычайно важна. Например, ведомство принимало участие в съемках сериала про курсантов Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова. И эта работа будет продолжена. #память #Сагадат Нурмагамбетов #Халық қаһарманы #первый министр обороны