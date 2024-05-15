Первому министру обороны посвящается

В Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева состоялась респуб­ликанская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию первого министра обороны РК Сагадата Нурмагамбетова.

Открывая встречу, ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков отметил, что имя Сагадата Нурмагамбетова навсегда вписано в историю Казахстана.

– Он был не только выдающимся военачальником, но и символом несгибаемой воли и патрио­тизма. На заре независимости страны он заложил фундамент современных Вооруженных сил, был первым министром обороны. В этом году мы отмечаем столетие со дня его рождения и вспоминаем его жизнь, полную героизма и служения своему народу, – подчеркнул ректор.

Участники конференции отметили масштаб личности генерала и ее значение в деле военно-патриотического воспитания молодежи. Один из учеников Сагадата Нурмагамбетова – генерал-лейтенант Абай Тасбулатов. По его словам, наставник не только обучил его военному делу, но и дал важные жизненные уроки.

– На мой взгляд, такое качество, как патриотизм, проявляется, когда человеку трудно. Детство Сагадата Кожахметулы было полным трудностей. Он не знал своего отца. В шесть лет потерял мать. Его воспитывал старший брат Сагит, который погиб на фронте. То, что Сагадату Нурмагамбетову в двадцатилетнем возрасте было присвоено звание Героя Советского Союза, говорит о его доблести. История свидетельствует о том неоценимом вкладе, который он внес в становление Вооруженных сил страны после обретения независимости, – уверен Абай Тасбулатов.

Являясь первым министром обороны РК, Сагадат Нурмагамбетов показал себя профессионалом и талантливым руководителем.

– Даже в то время, когда было много проблем, включая нехватку финансовых средств, регулярно проводились учебно-тренировочные сборы. Еще одним его отличительным качеством было знание людей. Сильные кадры он выявлял смолоду и доверял им руководящие должности, – добавил Абай Тасбулатов.

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи считает, что общественность до сих пор многого не знает о первом министре обороны страны.

– Мы много говорим о Сагадате Кожахметулы, но многого о нем не знаем. Например, в кино нет образа Сагадата Нурмагамбетова. В прошлом году мне в руки попал сценарий фильма о нашем генерале, прочитал его с большим интересом. Но пока никто не заинтересован в реализации этого проекта, – разводит руками депутат, отметив, что необходимо провести масштабную работу по пропаганде заслуг генерала.

В этом Ермурата Бапи поддержало Министерство обороны. Начальник департамента воспитательной и идеологической работы Тлеухан Басхожаев отметил, что просветительская работа среди молодежи чрезвычайно важна. Например, ведомство принимало участие в съемках сериала про курсантов Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова. И эта работа будет продолжена.