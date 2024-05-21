Первооткрыватель и звезда первой величины в науке
85
16 апреля 1999 года в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже на симпозиуме, проходившем в рамках юбилейных мероприятий ЮНЕСКО в честь 100-летия со дня рождения академика Каныша Сатпаева, особое внимание было приковано к выступлению главы официальной делегации Республики Казахстан – вице-президента Национальной академии наук РК Аманжола Кошанова. Некоторые положения доклада, текст которого редакции нашей газеты любезно предоставили родственники академика Аманжола Кошанова, и сегодня, спустя четверть века, звучат не менее актуально, чем тогда (печатается в сокращении).