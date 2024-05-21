Первооткрыватель и звезда первой величины в науке

Каныш Имантаевич Сатпаев – личность выдающаяся в ряду великих сынов казахского народа, личность, которая своими научными трудами, многогранной организаторской и государственной деятельностью вошла в когорту ярких имен, оставивших неизгладимый след в бурном XX веке, полном революцион­ными переворотами, созиданием и трагедией в народных судьбах. Только созидание было лейтмотивом жизни этого неординарного человека.

Каныш Сатпаев утвердил себя ученым-новатором не только крупнейшего государства, именовавшегося Советским Союзом. Когда задавленные колониальным гнетом, нищетой и безысходностью народы, в порыве отчаяния сбросив многовековой имперский гнет, ринулись к своему будущему, не зная еще о том, как они будут обмануты и заведены в тупик самой историей, в первых рядах представителей инженерной и научной интеллигенции оказался молодой Каныш Сатпаев. Именно ему, одному из первых, судьба предопределила быть первооткрывателем, лидером подлинной науки, прогресса в тех неимоверно трудных 20–30-х годах. Именно ему была уготована счастливая, многотрудная доля прокладывать новые пути в науке, широкомасштабно реализовывать ее достижения на практике, способствуя тем самым общественному прогрессу в древней стране, именуемой на политической карте мира как Казахстан.

Вице-президент Национальной академии наук РК Аманжол Кошанов

Влияние его творчества и активной общественной деятельности было значительно не только в Средней Азии, но и на всей обширной территории Советского Союза. Он был не только первооткрывателем и звездой первой величины в своей основной сфере – науке. Он был первооткрывателем во многих областях человеческого бытия. ЮНЕСКО, признавая особые заслуги К. И. Сатпаева, приняло решение в ряду празднования памятных дат других выдающихся сынов человечества провести его 100-летний юбилей под своей эгидой как событие, достойное быть отмеченным в культурной жизни народов мира.

Академик К. И. Сатпаев был крупнейшим организатором науки, основателем и первым президентом Академии наук Казахстана, которая за годы его деятельности превратилась в динамичный многоотраслевой центр фундаментальной науки на востоке СССР. Наука Казахстана под руководством Сатпаева развивалась прежде всего как мощный фактор экономического и социального возрождения республики, роста ее интеллектуального и образовательного потенциала.

Глубокое понимание проблем возрож­дения народа было заложено в Сатпаеве изначально той духовно богатой средой, в которой он родился, рос. Демократическая мысль передовой интеллигенции начала ХХ века, занятой поиском цивилизованных путей развития Казахстана и казахского народа, послужила положительным фоном и питала редкий природный ум и дея­тельный талант молодого Сатпаева.

Многогранность познаний истории, культуры, экономики республики академиком Сатпаевым проявилась в его бытность президентом созданной им Академии наук. Именно в эти годы К. И. Сатпаев руководил, принимал ответственные решения по организации крупных институтов по истории, праву, литературе и искусству, языкознанию, археологии, экономике, глубоко понимая их значение в общественной жизни республики. К. И. Сатпаев принимал личное участие в решении целого ряда кардинальных проблем общественных наук в Казахстане. Он был председателем комиссии по подготовке первых двух томов «Истории Казахской ССР» в 40-х и в последующие годы. Еще в 20-х годах он принимал активное участие в становлении казахского театра. Именно К. И. Сатпаев в конце 40-х годов дал объективную оценку роману «Абай» М. О. Ауэзова, возведя его в ранг выдаю­щегося произведения мировой литературы, пророчески определив роман как «энциклопедию казахской жизни».

Деятельность академика Сатпаева неразрывно связана с индустриальным развитием Казахстана. Все его основные научные труды по геологии, развитию экономики Казахстана решают принципиальные вопросы использования разнообразных и богатых ресурсов республики для народного хозяйства, во благо народа. Еще первую статью о Жезказгане, крупнейшем в ряду мировых месторождений меди, первооткрывателем и организатором освоения которого был академик Сатпаев, он поистине прозорливо заканчивал так: «Когда над Улытау впервые пронесется гудок заводской сирены, то он, несомненно, найдет мощный отклик далеко во всех уголках Казахстана. Усилителем этого «эха» будут: историческая популярность Улытау, его центральное местоположение, любознательность казахского народа и даже его природная склонность к песнетворчеству. Причем в новых пес­нях, несомненно, будут звучать уже не былые ноты тоски и отчаяния, а другие, более бодрые ноты, полные мощи и отваги. То будут песни нового, нарождающегося индустриального Казахстана». Так великий гражданин страны свои романтические мечты об индустриальном будущем республики связывал с счастьем и благоденствием многострадального родного народа. Определяющая доминанта интересов народа, его индустриального, интеллектуального взлета, раскрытие таланта человека, его устремленность к свету и добру – вот чему были посвящены жизнь и творчество К. И. Сатпаева.

За прошедшие 50 лет учеными Национальной академии наук получены крупные фундаментальные результаты, внедрены в производство ценные разработки, усиливается связь с практикой, укрепляется авторитет казахстанской науки в мировом сообществе. Модель научно-технического лидерства, обеспечившая СССР статус одного из четырех центров мировой нау­ки наряду с США, Западной Европой и Японией, позволила Казахстану вести исследования по широкому спект­ру научных областей. Международное признание за эти годы получили исследования по самым современным научным направлениям, в частности, в области космических исследований, ядерной энергетики, биотехнологии и биохимии, генетики растений, клеточной инженерии, духовного и культурного наследия казахского народа.

Академия наук и университеты являются хранилищем научных норм и идеалов, рожденных европейской классической наукой, а также содействуют национальной самоидентификации, сохранению культурных традиций казахского народа.

Казахстан сегодня располагает наукой, которая может быть плодотворно использована не только для целей развития его экономики и духовного прогресса, но и в интересах решения глобальных проблем (космос, экология, нетрадиционные источники энергии и т. д.). Поэтому сохранение и развитие научного потенциала Казахстана – не только внутренняя забота его Правительства, ученых и инженеров, а всего общества. В этом деле мы вправе рассчитывать на содействие и помощь мировой науки, международного сообщества в целом.

Решая трудные задачи адаптации нау­ки к новым условиям рыночной экономики и демократического общества, мы осуществили серьезную реорганизацию институтов, научно-технической политики, начали реструктуризацию сети научных учреждений, внедрение новых рыночных механизмов в инновационную сферу. Преобразования в сфере науки, как начатые, так и предстоящие, в целом отвечают духу проекта Декларации ЮНЕСКО по науке и использованию научных знаний.

Академик Сатпаев своими научными трудами, общественной и государст­венной деятельностью в трудных условиях тоталитарного режима прокладывал новые пути в науке, явился творцом ренессансного типа, оставив большое научное наследие и высокий пример служения народу, Отечеству.

Сегодня мы, соотечественники академика К. И. Сатпаева, обращаемся к научному наследию и памяти нашего великого современника. Он для нас был эталоном национального духа и интеллекта. Мы гордились им, потому что он со своими сверстниками поднял казахстанскую науку, культуру на ту высоту, которая позволила казахам претендовать на достойное место в современном цивилизованном мире.

Научное наследие К. И. Сатпаева, созданная им Академия наук, много­отраслевая наука продолжают сегодня достойно служить новому суверенному Казахстану. Земные дела нашего выдаю­щегося соотечественника, свершенные им во благо народа и государства, будут служить зовущим примером и вдохновлять не только наше, но и будущие поколения. Каныш Имантаевич Сатпаев – фигура возрожденческого масштаба, такие личности приходят в этот мир, чтобы вершить великие дела и своими свершениями вечно оставаться в памяти благодарных потомков.