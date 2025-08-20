У берегов национального парка Тортугеро в Коста-Рике рыбаки случайно поймали двухметровую усатую акулу-няньку (Ginglymostoma cirratum) с уникальной интенсивно желто-оранжевой окраской, хотя обычно представители этого вида имеют серо-коричневый цвет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Позже акулу изучили биологи, которые пришли к выводу, что редкий оттенок появился благодаря ксантизму — нарушению пигментации наружных покровов в пользу желтого или оранжевого. Однако ксантизм ранее никогда не встречался у акул-нянек.

Это открытие вызвало вопросы о причинах таких аномалий. Может ли пигментация быть результатом спонтанной генетической мутации, затрагивающей клетки, производящие пигмент, или она передается через рецессивный признак, проявляющийся крайне редко? Может ли диета, например потребление добычи, богатой определенными пигментами, играть роль, как это происходит у некоторых птиц? Или стрессовые факторы окружающей среды, загрязняющие вещества и изменения химического состава воды влияют на экспрессию пигмента у акул так, как они иногда происходят у других морских видов (например, кораллов)? Ответы на все эти вопросы исследователю еще предстоит найти.