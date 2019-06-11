Первые из первых

Напомним, что Лига наций – новый турнир в четырех дивизионах, в котором участвуют все сборные УЕФА и разыгрываются путевки на Евро-2020. Групповой раунд прошел осенью 2018 года, а Казахстан по его итогам остался в дивизионе D. За сам трофей Лиги наций в финальной стадии играли победители групп дивизиона А.

Финал турнира прошел на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершился со счетом 1:0 в пользу действующих чемпионов Европы, которые еще и первыми вышли на Евро-2020. Автором решающего гола в ворота сборной Нидерландов на 60-й минуте стал Гонсалу Гедеш. Вингер «Валенсии», получив мяч от Бернарду Силвы, пробил примерно с линии штрафной площади соперника в левый от Яспера Силлессена угол ворот. Голкипер нидерландцев, несмотря на то что дотянулся до мяча, спасти свою команду от гола не смог.

Ранее в матче за бронзовые медали национальная команда Англии после нулевой ничьей в основное и дополнительное время по пенальти обыграла Швейцарию. Игра проходила в Гимарайнше, на стадионе «Афонсу Энрикеш». В основное и дополнительное время командам не удалось выявить сильнейшего, а в серии пенальти удачливыми оказались британцы, победившие со счетом 6:5.

А теперь перейдем к отборочным играм к ЕВРО-2020, которые проходят в 10 группах. На очередном этапе самую большую сенсацию преподнесли турки, которые смогли разгромить на своем стадионе «Конья Бююкшехир» действую­щих чемпионов мира – французов со счетом 2:0 и уверенно возглавить группу Н. До этого сборная Турции не менее уверенно обыграла Албанию – 2:0 и Молдавию – 4:0, а сегодня сыграет с Исландией.

В остальных встречах были зафиксированы следующие результаты: Грузия – Гибралтар – 3:0, Черногория – Косово – 1:1, Чехия – Болгария – 2:1, Украина – Сербия – 5:0, Литва – Люксембург – 1:1, Дания – Ирландия – 1:1, Швеция – Мальта – 3:0, Норвегия – Румыния – 2:2, Фарерские острова – Испания – 0:4, Латвия – Израиль – 0:3, Северная Македония – Польша – 0:1, Австрия – Словения – 1:0, Хорватия – Уэльс – 1:0, Исландия – Албания – 1:0, Эстония – Северная Ирландия – 1:2, Азербайджан – Венгрия – 1:3, Молдавия – Андорра – 1:0, Россия – Сан-Марино – 9:0, Финляндия – Босния и Герцеговина – 2:0, Армения – Лихтенштейн – 3:0, Беларусь – Германия – 0:2, Шотландия – Кипр – 2:1 и Греция – Италия – 0:3.