Первые солдаты-срочники получили сертификаты на бесплатное обучение в вузах

Министр обороны Руслан Жаксылыков вручил отличникам боевой подготовки сертификаты на получение бесплатного образования в вузе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Фото пресс-службы Минобороны РК

Основой для отбора послужили данные о боевой подготовке солдата, качестве исполнения им возложенных обязанностей и воинской дисциплине. Эти сведения ежемесячно фиксировались на платформе "Срочники 2.0", размещенной на сайте Министерства обороны.

В конкурсном отборе весеннего призыва 2022 года приняли участие 12 548 солдат, проходивших службу в Вооруженных силах, Службе государственной охраны, Министерстве по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии.

Набравшим наибольшее количество баллов 12-ти военнообязанным министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков вручил сертификаты лично. Он подчеркнул, что Министерство обороны будет и впредь принимать меры по наращиванию различных льгот для лиц, отслуживших срочную воинскую службу. Он также отметил, что некоторые из участников церемонии решили поступить в военные учебные заведения, стать офицерами.

Нурсату Мураткану, Мирасу Жандельды и Кабашу Саттарову выдали сертификаты на обучение в Торайгыров университете (Павлодар). В Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи поступил Данияр Зейнегали.

Бекжигит Каримов и Святослав Сеилов будут совершенствовать свои навыки в Военном институте Сухопутных войск.

В Астана IT-университете будут осваивать новые технологии Нурсултан Мухаметкаримов и Нартай Мустафин. Сертификаты на обучение в Казахском национальном университете имени аль-Фараби получили Мерхат Жылкыбаев и Айтуар Абдыкарим, в Казахском агротехническом университет имени С. Сейфуллина – Рауан Сайлаубаев. Нурболат Адилбай поступил в Международный университет туризма и гостеприимства.

По соглашениям, заключенным с более 70-ю высшими учебными заведениями страны, в этом году этой категории граждан предоставлено 3000 мест для обучения за счет вуза. Следующие 1500 мест для солдат осеннего призыва прошлого года будут распределены этой осенью, добавили в Минобороны.