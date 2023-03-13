Первый блин – не комом

Конкурсантами стали ученики 9-х классов трех школ села Красный Яр, а само состязание состоялось по инициативе Многопрофильного инновационного колледжа, расположенного в этом же селе. Цель мероприятия – формирование у старшеклассников ценностных ориентиров, повышение престижа рабочих специальностей. К слову, Junior Skills – это программа ранней профориентации, профессиональной подготовки школьников.

Девятиклассники состязались в компетенции «Хлебопечение» на разработанных мастерами производственного обучения модулях и подготовленных площадках. Оценивали результаты специально приглашенные шеф-повара, в числе экспертов была и участница республиканского конкурса Кундузай Досмуханова.

Как водится, конкурс начался с жеребьевки. Ребята, надев форму настоящих пекарей, прослушали инструктаж по технике безопас­ности, затем, изрядно волнуясь, приступили к выполнению заданий. Они не только пекли хлебобулочные изделия, но и декорировали каждое. Оценивались качество, соблюдение требований безопасности, технологическая дисциплина и, конечно, творческий потенциал юных пекарей. Ведь внешний вид булок и булочек имеет большое значение.

Победителем первого конкурса профмастерства стала ученица СШ № 2 села Красный Яр Айжан Кайрабай, второе место занял Диас Айдархан из КШГ № 3, третье – Владимир Головчанский КСШ № 1. Дипломами за участие награждены девятиклассники Еркежан Шаймерден, Жалила Каким, Никита Валиев.

– А главным результатом первого конкурса JuniorSkills 2023 стал тот факт, что у школьников есть большое желание участвовать в мероприятиях профессиональной направленности. Так они приобретают и знания, и практические навыки, – отмечают организаторы.

Добавим, что вскоре в колледже планируется проведение Junior Skills 2023 по компетенции «Обработка листового металла».