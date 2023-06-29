Первый этап новой станции питьевой воды запустили в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане запустили первый этап новой станции питьевой воды (НФС-3), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как уточнили в местном исполнительном органе, это позволит дать городу 35 тысяч кубов воды в сутки, что полностью снимет вопрос дефицита воды.

"Завершены строительно-монтажные работы, проведены гидроиспытания, завершаются пуско-наладочные работы, ведется тестирование системы водоподготовки. В августе планируется запустить второй этап НФС-3, что вкупе с первым даст более 100 тысяч кубов воды в сутки. Ранее в городе был запущен водовод, который позволил увеличить давление воды и обеспечить стабильность работы системы", – рассказали в акимате.

Кроме того, завершается проектирование водовода с Нуринского подземного месторождения воды и проектирование по расширению мощностей НФС в жилом массиве Тельмана. Эти проекты также дадут дополнительные мощности по обеспечению питьевой водой Астаны на дальнейшую перспективу.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек в своем аккаунте в Instagram ответил на обращения граждан, связанные с дефицитом питьевой воды в городе.

В свою очередь в Министерстве экологии и природных ресурсов РК предлагали 3 варианта устранения дефицита воды в Астане.