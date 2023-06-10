В Астане прекратились перебои с водой: запущен водовод

В Астане запустили водовод, который увеличил давление воды, передает Кazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото пресс-службы акимата Астаны

О запуске новой нитки водовода сообщил аким Астаны Женис Касымбек.

"Думаю, вы заметили, что со вчерашнего дня начало повышаться давление воды в домах.

Как я ранее говорил, в городе с 2021 года идет строительство новой нитки водовода с Астанинского водохранилища и НФС-3.

Вчера запустили водовод. Данная нитка водовода позволяет обеспечить соответствующее давление питьевой воды в домах и стабильность работы системы.

Завершение первого этапа новой насосно-фильтровальной станции питьевой воды (НФС-3) завершится до конца июня.

Тогда полностью снимем вопрос дефицита воды в городе. Второй этап строительства завершится в августе и позволит дать дополнительные мощности по подаче воды на ближайшие 3-4 года.

Кроме того, завершается проектирование водовода с Нуринского подземного месторождения и по расширению мощностей НФС в ЖМ Тельмана. Эти проекты также дадут дополнительные мощности по обеспечению питьевой водой Астаны на дальнейшую перспективу", - написал аким столицы.