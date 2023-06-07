Когда решится вопрос с водой в Астане, сообщил Касымбек

Аким Астаны Женис Касымбек в своем аккаунте в Instagram ответил на обращения граждан, связанные с дефицитом питьевой воды в городе, сообщает Kazpravda.kz .

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«Действительно, такая проблема (дефицита воды – прим. ред.) есть, связана с различными проблемами. Во-первых, наш город растет, бурно развивается, ежегодно рост населения города составляет 60-70 тысяч человек, это требует дополнительных объемов воды.

Кроме того, именно сейчас активно идут поливные работы, связанные с высокой температурой. Вы знаете, что последнюю неделю ниже 30 градусов температура в городе практически не опускалась», – апеллировал градоначальник.

Для решения этого вопроса в 2020 году начались проектные работы по нескольким сооружениям, в том числе по насосной фильтровальной станции. Здесь, как сообщил аким, строительные работы подходят к завершению.

«1-й этап завершится в этом месяце, и мы получим тот необходимый объем – это 25-30 тысяч кубометров воды в сутки. Это тот дефицит, который сегодня в городе есть.

Кроме того, в августе завершится 2-я часть этого объекта, и мы получим дополнительно до 85 тысяч кубометров воды в сутки. Этого объема будет достаточно для того, чтобы обеспечить город стабильным водоснабжением в ближайшие 3-4 года», – заверил Касымбек.

Кроме того, на следующей неделе достроят водовод с Астанинского водохранилища. Этот объект даст надежность и соответствующее давление при подаче питьевой воды в столицу.

«Уважаемые жители города, еще раз хотел бы сказать вам слова благодарности за понимание, за то терпение и хотел бы сказать, что в течение ближайшего месяца все вопросы, связанные с дефицитом воды в городе, будут решены», – аким Астаны.