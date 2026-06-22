Первый казахстанско-афганский научно-исследовательский центр создадут в Кабуле

Центр будет развиваться как межуниверситетская исследовательская платформа, объединяющая такие направления как водная безопасность, устойчивое сельское хозяйство, климатическая адаптация, экологический мониторинг и продовольственная безопасность

Фото: пресс-служба правительства РК

Соответствующее соглашение  о намерениях по сотрудничеству в сфере управления водными ресурсами и ирригации, развития устойчивого сельского хозяйства в условиях изменения климата подписали Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации, Казахский национальный аграрный исследовательский университет и Кабульский университет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Документ подписан в рамках визита казахстанской делегации в Афганистан во главе с заместителем Премьером-министра – министром национальной экономики Сериком Жумангариным.

Центр планируется создать на базе Кабульского университета. Он станет первым казахстанско-афганским учебно-исследовательским заведением по водным ресурсам, ирригации, устойчивого сельского хозяйства. Новая площадка будет способствовать подготовке специалистов, обмену знаниями, проведению совместных исследований и внедрению современных решений в водно-аграрном секторе. Образовательные программы и научное сопровождение будут обеспечивать казахстанские ученые и эксперты. 

Выступая на казахстанско-афганском бизнес-форуме, Серик Жумангарин подчеркнул, что  Казахстан уделяет особое внимание вопросам водной дипломатии, рационального использования водных ресурсов и укрепления регионального сотрудничества в этой сфере. 

Предполагается, что Центр будет развиваться как межуниверситетская исследовательская платформа, объединяющая такие направления как водная безопасность, устойчивое сельское хозяйство, климатическая адаптация, экологический мониторинг и продовольственная безопасность. Комплексный подход позволит вырабатывать практические решения для устойчивого развития региона.

Кабульский университет – старейшее и крупнейшее государственное высшее учебное заведение Афганистана, основанное в 1932 году. Университет объединяет 22 факультета и располагает широкой академической базой для междисциплинарного сотрудничества.

#соглашение #Афганистан #Образование #центр

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