Первый контейнерный поезд из казахстанского терминала в порту Сианя отправился по ТМТМ

Министр транспорта Марат Карабаев провел ряд встреч с представителями казахстанского и китайского бизнеса, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтранспорта РК

В рамках рабочей поездки в КНР он посетил международный сухой порт города Сиань, который занимает первое место в Китае по объему отправки и обработки контейнерных поездов.

На территории сухого порта заработал казахстанский терминал мощностью 66,5 тыс. ДФЭ в год. Министр встретился с коллективом предприятия и принял участие в церемонии отправления первого сборного поезда из казахстанского терминала по маршруту - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

Завершая поездку в город Сиань, министр провел ряд встреч с представителями казахстанского и китайского бизнеса.