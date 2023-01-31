Пещера Коныр-Аулие веками манит людей своими легендами и магической атмосферой. Все, что известно об этом месте, похоже и на правду, и на миф одновременно
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Флора Левина, область Абай
Взять хотя бы название. В Казахстане существуют три пещеры, именуемые Коныр-Аулие. По преданию, трое святых предсказателей не попали в Ноев ковчег – мест уже не было. Тогда, сделав плот, они привязали его к кораблю. Однако во время бури плот наткнулся на риф и оторвался. Предсказатели оказались на бревнах, на которых и спаслись, но их разбросало в разные стороны. После спада воды каждый из них основал на земле священное место. Такова легенда...