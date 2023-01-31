Пещера Коныр-Аулие веками манит людей своими легендами и магической атмосферой. Все, что известно об этом месте, похоже и на правду, и на миф одновременно

Путь к пещере пролегает через урочище Жидебай, где располагалась родовая усадьба отца Абая Кунанбая. В доме, где Абай провел свои детство и юность, а также прожил последние 11 лет своей жизни, сейчас открыт дом-музей, где сохранены уникальные экспонаты, повествующие о жизни поэта и философа. В полутора километрах от усадьбы он обрел последнее пристанище, здесь же похоронены его бабушка Зере, отец Кунанбай, племянник Шакарим. Именно в этой бескрайней степи разворачивались события, о которых рассказал в романе-эпопее «Путь Абая» Мухтар Ауэзов.

На сотни километров вокруг бесконечная степь и бесконечное небо. Тишину иногда нарушает шум мотора машин, едущих к священным местам. А ведь когда-то путники преодолевали немалые расстояния пешком. И если до районного центра Абайского района – села Караул сегодня на легковом автомобиле можно доехать за пару часов, то наш великий земляк Абай тратил на дорогу отсюда до Семипалатинска три дня.

С древних времен люди у Коныр-Аулие вели себя особенно, соблюдая чистоту, как в храме. Огромной была и остается популярность исцеляющей силы этой пещеры при бесплодии, и семейные пары приходят сюда просить продолжения рода. Правда, ритуал требует, чтобы ночевать внутри пещеры оставалась только женщина.

Здесь под темными сводами раскинулось подземное озеро, которое дарит новую жизнь всем в нем искупавшимся, чудотворно действуя на здоровье. Говорят, у озера залечивали свои раны батыры после кровопролитных боев. Вода настолько холодная, что конечности может сразу стянуть судорогой, нестерпимо ломит кости. Однако нужно не просто помочить ноги, а окунуться в этот жидкий лед с головой от трех до семи раз!

Раньше здесь было темно, только в глубине таинственно мерцало озеро. Местные жители соорудили удобную лестницу с перилами и сделали подсветку. Спуск к воде стал удобным.

Сведения об этой пещере восходят к далекой древности, но впервые научно она исследована и описана в начале ХХ века. Писал об этой пещере и Мухтар ­Ауэзов в своем романе «Путь Абая».

В архиве есть ­исторический документ «Записки Семипала­тинского подотдела Западно-­Сибирского отдела Императорского Русского географического общест­ва», датированный 1912 годом. В нем чиновник Брюханов так описывает озеро и пещеру: «За Чингизским хребтом, обогнув с северо-запада подножие горы Актас и выйдя к речке Чаганка, можно увидеть вход в пещеру Коныр-Аулие. Хребет Актас (Белый камень) состоит из белой известковой породы и вполне оправдывает свое название: издалека заметен на зеленом фоне благодаря белизне своих вершин.

Вход в пещеру настолько узкий, что человек может пройти только боком. Высота расщелины – чуть более двух метров. Но метра через полтора входящий попадает на просторную площадку. Дно пещеры покрыто черными острыми и скользкими камнями, по которым надо пройти. Происхождение пещеры покрыто мраком, таким же плотным, какой встретит вас в самой пещере. Заходишь – и берет оторопь от нависших над тобой огромных каменных глыб. К некоторым из них можно прикоснуться руками, другие находятся высоко вверху. Начиная от входа, угол наклона уходит на 50 градусов.

Дальше дно пещеры покрыто огромными валунами. В десяти метрах от входа лежит идол – каменный балбал. «Қалмақ» называют эту фигуру местные жители. Еще дальше, слева, второй сверток пещеры, в конце которого – малое подземное озеро. Но это лишь подступы к большому.

Справа от входа расположена главная пещера. Осторожно шагаешь под каменными глыбами почти полторы сотни метров, прежде чем перед тобой появляется небольшое блюдце-озеро с чистейшей голубоватого цвета водой – это то самое таинственное озеро. Его примерные размеры – 17–18 на 12–15 метров. Озеро глубокое (его глубина достигает пяти метров), и вода в нем удивительной чистоты. На вкус сильно отдает известью. А еще она холодная до лязга зубов (всего +4 градуса), но люди все же окунаются, веря в особые целебные свойства этой воды. В пещере круглый год постоян­ная температура примерно +7 градусов.

На расстоянии около 50 мет­ров от берега озера свод пещеры опускается очень низко над водой (всего до 40–50 сантиметров). Далее этой отметки никто из местных никогда не был. За ним открываются два зала, после которых ходы уходят дальше, сужаясь в некоторых местах. Оно полностью не исследовано, ибо уходит под пещеру еще дальше. Это видно через маленькие узкие своды, в которые еще не удалось проникнуть».

Перед входом в пещеру на солнышке греется змея. По словам местных жителей, она встречает всех паломников. Невольно вспоминаются слова прабабушки, что дом надо строить на том месте, где греется змея, так как это самое безопасное место. Пещера в наши дни стала местом паломничества. Рассказывают не только об обретении женщинами возможности счастья материнства, но и об исцелении от наркомании и алкоголизма.

Интересно, что при постоянной температуре внутри пещеры участники даже одной паломнической группы по-разному описывают ощущения при купании: кого-то сковывает ледяной холод, а кто-то описывает это, как погружение в кипяток, после которого тело буквально горит.

Как бы то ни было, но людям посещение озера идет только на пользу. У подножия горы расположены домики для ночевки, где паломники могут совершить обряд очищения перед входом в пещеру и остаться ночевать. Природа вокруг этих меловых скал очень красивая. Здесь особая духовная атмосфера, кругом бескрайний простор. Каждый побывавший в пещере да и вообще в этих местах уносит с собой мир и спокойствие в душе.

Вошло это место и в историю. Если говорить о местном краеведении, то здесь помнят о событиях 1958 года, когда Семипалатинский испытательный ядерный полигон уже существовал, но был строго засекречен. Поэтому произошедшее напоминает жуткую историю о перевале Дятлова, во всяком случае ее начало.

Группа студентов под руководством своего преподавателя во время безобидного похода вошла в попавшуюся им на пути пещеру. И вдруг мимо них пролетел большой филин и скрылся в глубине пещеры. Удивившая краеведов птица, как оказалось, спасла их. Буквально через несколько минут на полигоне прогремел взрыв такой силы, что вход в пещеру был завален куском скалы.

Начавшуюся панику остановил преподаватель, который уверенно предположил, что филин явно знал, куда лететь, и нужно следовать за ним. И, действительно, скоро ребята увидели пучок солнечного света, пробивавшийся через расселину в скале, ведущую наружу. У входа их ждали военные, немало поразившиеся тому, как местные жители могли оказаться на закрытой территории.

Тридцать два года назад, в 1991 году, ядерные испытания на священной земле Абая были запрещены раз и навсегда...

А это уже легенда, но настолько красивая, что хочется в нее верить. Старожилы бережно передают потомкам предание о том, что именно на одной из вершин Чингистау «Сотрясатель Вселенной» был поднят на белой кошме и провозглашен ханом, после чего и получил новое имя – Чингисхан.

Никто не знает, где точно расположена могила великого Темуджина, но, по мнению аксакалов, погребен был полководец здесь, на дне целебной пещеры Коныр-Аулие. Одно из преданий гласит, что под толщей воды есть потайная дверь, за которой скрыта главная пещера, ставшая склепом, последним местом упокоения загадочного хана. Возможно, «вблизи чингизских гор его могила…»