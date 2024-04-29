Более 300 ученых работают над многотомником по истории Казахстана

История
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Алматы состоялась встреча госсоветника  Ерлана Карина с ведущими учеными, работающими над созданием нового академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Подготовка многотомной истории Казахстана, отвечающая самым современным научным подходам, была инициирована президентом страны в январе 2021 года в его статье «Независимость превыше всего».

Государственного советника о ходе работы над многотомником проинформировали вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки, а также руководители и члены редколлегий томов – представители Института археологии им. А.Х. Маргулана, Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, Научного института исследования Улуса Джучи, республиканского информационного центра по изучению исторических материалов при Институте востоковедения имени Р.Б. Сулейменова, Института истории государства.

По итогам совещания Ерлан Карин подвел промежуточные итоги разработки академического многотомного издания по истории Казахстана. Оценивая степень готовности многотомника, государственный советник отметил, что реализация данного научного проекта требует исключительно рационального и объективного подхода, всестороннего изучения всех исторических фактов, материалов и документов, введения в оборот научных открытий последних лет.

В проекте задействовано 5 научных институтов, более 250 казахстанских и более 60 зарубежных ученых-историков. В многотомник будут включены материалы более 40 археологических исследований, около 300 изданий по истории, археологии и этнографии.

В рамках подготовки многотомника проведены секции в рамках международных форумов, ряд научных конференций, круглых столов и методологических семинаров, на которых были апробированы научные результаты исследований, получены рекомендации от ученых, экспертов и специалистов.

#Ерлан Карин #история Казахстана #историки

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