Песнь сердца

Высота флагштока, на котором развевается огромный стяг в парке «Жастар», символизирует год утверждения символов государственности. В праздничный день его подножие буквально усыпано ярко-голубыми полотнами: сотни жителей и гос­тей областного центра, держа в руках маленькие и большие флаги, собрались здесь, чтобы отдать дань уважения государст­венной символике. Кульминацией праздника стало исполнение гимна: под аккомпанемент живой музыки и хора областной филармонии сотни голосов – взрослых и детских – слились в торжественную песнь, идущую от самого сердца.

– Этот праздник помогает еще глубже осознать значимость и роль в нашей жизни государственной символики, – делится впечатлением студентка Кундыз Нурмуханбетова. – Во время исполнения нашего гимна в душе по-новому отозвалось каждое его слово, каждый звук. Берет особая гордость за свой замечательный народ, за свою прекрасную страну, которой я желаю процветания и благополучия!

Продолжилось празднование тожественным исполнением патриотических песен.

– Флаг, герб и гимн – это не просто символы родной земли, свободы и независимости, – говорит талдыкорганка Гульназия Мустапова, предкам которой в годы голода пришлось спасаться на чужбине. – Для моей семьи небесно-голубой флаг ассоциируется с настоящим счастьем, со сбывшейся мечтой многих поколений и с новыми надеждами на светлое будущее.

Ко Дню государственных символов в Талдыкоргане приурочили и велопробег. В нем приняли участие как профессиональные спортсмены, так и просто любители активного образа жизни. Десятки велосипедистов с государственными флагами проехали по самым людным улицам областного цент­ра, подарив каждому встречному заряд патриотизма и праздничное настроение.