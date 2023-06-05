Песнь сердца Свежий выпуск 5 июня 2023 г. 4:30 1 Дина Боранбаева, область Жетысу Более полутора тысяч жетысусцев собрались у девяностадвухметрового флагштока в Талдыкоргане, чтобы вместе исполнить государственный гимн Республики Казахстан. фото Дмитрия Ерофеева Высота флагштока, на котором развевается огромный стяг в парке «Жастар», символизирует год утверждения символов государственности. В праздничный день его подножие буквально усыпано ярко-голубыми полотнами: сотни жителей и гостей областного центра, держа в руках маленькие и большие флаги, собрались здесь, чтобы отдать дань уважения государственной символике. Кульминацией праздника стало исполнение гимна: под аккомпанемент живой музыки и хора областной филармонии сотни голосов – взрослых и детских – слились в торжественную песнь, идущую от самого сердца. – Этот праздник помогает еще глубже осознать значимость и роль в нашей жизни государственной символики, – делится впечатлением студентка Кундыз Нурмуханбетова. – Во время исполнения нашего гимна в душе по-новому отозвалось каждое его слово, каждый звук. Берет особая гордость за свой замечательный народ, за свою прекрасную страну, которой я желаю процветания и благополучия! Продолжилось празднование тожественным исполнением патриотических песен. – Флаг, герб и гимн – это не просто символы родной земли, свободы и независимости, – говорит талдыкорганка Гульназия Мустапова, предкам которой в годы голода пришлось спасаться на чужбине. – Для моей семьи небесно-голубой флаг ассоциируется с настоящим счастьем, со сбывшейся мечтой многих поколений и с новыми надеждами на светлое будущее. Ко Дню государственных символов в Талдыкоргане приурочили и велопробег. В нем приняли участие как профессиональные спортсмены, так и просто любители активного образа жизни. Десятки велосипедистов с государственными флагами проехали по самым людным улицам областного центра, подарив каждому встречному заряд патриотизма и праздничное настроение. #казахстан #Талдыкорган #РК #флаг #герб #гимн #4 июня #государственные символы #флагшток