Песни в сердце тайги

По традиции фольклорно-этнографический фестиваль прошел возле села Поперечного, расположенного в 30 км от Риддера. Как раз на границе с Западно-Алтайским заповедником. В празднике приняли участие коллективы этнокультурных объединений Глубоковского, Шемонаихинского, Уланского, Катон-Карагайского и других районов. Для гостей организовали ярмарку, мастер-классы по рецептам народной кухни и ремеслам, работали фольклорная, бардовская, литературная, детская, игровая площадки.

– Утром, когда мы выезжали из Риддера, лил дождь, – рассказала руководитель туристической компании Елена Бахтурова. – Только приехали на место – выглянуло солнце, весь день держалась замечательная погода. Песни лились на всю округу, эхо катилось по всем распадкам.

Многолюдной оказалась ярмарка, где ремесленники выставили изделия из войлока, бисера, дерева, керамики, рогоза, лозы. Влет расходились плетеные корзины, туеса, обереги, украшения. Пчеловоды привезли мед из самых заповедных уголков – луговой, таежный, горный.

Впервые фольклорно-этнографический фестиваль прошел на Западном Алтае в 2015 году. Село Поперечное было выбрано организаторами местом проведения не случайно – оно отличается первозданной красотой местных гор, пихтачей, лугов, рек. Любой, кто хоть раз побывал в этих краях, обязательно обещает вернуться. За это время праздник успел стать доброй традицией. Каждый год он собирает как казахстанцев, так и гостей из зарубежных стран.