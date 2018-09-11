Петь и побеждать

Агентством «Хабар» с 1 по 31 августа был объявлен национальный отбор для участия в конкурсе «Детское Евровидение». Весь месяц на сайт khabar.kz приходили заявки от детей 9–14 лет. В начале сентября члены жюри – Роза Рымбаева, Мейрамбек Беспаев, Тамара Асар, Багым Мухитденова, Ерке Есмахан, Кайрат Нуртас, Ренат Гайсин, Ляйля Султанкызы, Мадина Садвакасова, Димаш Кудайбергенов и Алан Ажибаев – выбрали финалистов.

Их имена в Службе цент­ральных коммуникаций объявил председатель правления АО «Агентство «Хабар» Алан Ажибаев. Финалистами стали Зере Амирбекова (Алматы, 14 лет), Динар Надирбекова (ВКО, 13 лет), Суйким Кабылбек (Астана, 12 лет), Данэлия Тулешова (Алматы, 12 лет), Ержан Максим (Уральск, 11 лет), Мария Затварницкая (Павлодар, 13 лет), Мейиржан Жидебай (Актобе, 12 лет), Жанелья Калдыбек (Астана, 12 лет), Санат Асуат (Атырау, 13 лет), Бинура Саудабай (Астана, 11 лет).

– Все только начинается для наших финалистов. Сейчас они усиленно готовятся к большому выступлению на гала-концерте, где исполнят свои песни перед огромной аудиторией. Важный момент – петь будут в прямом эфире. Песни ранее нигде не звучали. Кроме того, в программе ожидается выступление артистов отечественной музыкальной индустрии, – рассказал Алан Ажибаев.

Гала-концерт состоится 22 сентября в рамках празднования Дня города Алматы. Он будет транслироваться на телеканале «Хабар». Победителя выберут и жюри, и зрители. Тот, кто наберет наибольшее суммарное количество голосов, станет участником финального шоу «Детское Евровидение» в Минске, где будет представлено 19 стран, в том числе и Казахстан.