"Петарда залетела на балкон": подробности пожара из-за фейерверка в Астане (видео)

В соцсетях появилось видео пожара на балконе из-за залетевшего фейерверка.

Фото: Kazpravda.kz



Празднование Нового Года для жителей ЖК "Айдидар" по улице Нажимеденова в Астане завершилось пожаром, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Одна из петард, запущенных жителями, залетела на балкон 3-го этажа и взорвалась. В итоге начался пожар.

На вызов выехали 4 единицы техники и 22 сотрудника. По прибытии пожарных подразделении было установлено, что на балконе квартиры № 11 на 3-ем этаже горели домашние вещи на площади 5 кв. м.

В полыхающей квартире никого не было. Огнеборцам пришлось выламывать дверь, чтобы потушить пожар.

В 00:42 он был ликвидирован.