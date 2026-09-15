От вымогательств до сбыта наркотиков: деятельность 22 преступных групп пресекли в Казахстане

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Задержаны 64 человека

Фото: Polisia.kz

С начала года органы внутренних дел пресекли деятельность 22 преступных групп, участники которых прикрывались религиозно-экстремистскими идеями. Задержаны 64 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Они совершали вымогательства, мошенничества и грабежи, занимались браконьерством и сбытом наркотиков. Для преступной деятельности хранили огнестрельное оружие.

Такие группы действовали в разных регионах страны, в том числе в Алматы, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях.

Так, в Алматы четверо приверженцев радикальных религиозных идей похитили у жителя города 7,5 млн тенге. Виновных осудили к лишению свободы на сроки от 5 до 6 лет. В Петропавловске раскрыты четыре эпизода мошенничества, совершенные приверженкой радикальной религиозной идеологии.

Общий ущерб превысил 2 млн тенге. Женщина приговорена к 3 годам лишения свободы. В Павлодаре местный житель, придерживающийся радикальных религиозных взглядов, совершил 17 эпизодов мошенничества.

«Ущерб составил более 8 млн текущего года. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы. Всего органы внутренних дел раскрыли 155 преступлений корыстно-насильственного характера, совершенных приверженцами идей религиозного экстремизма. Из незаконного оборота изъяты 114 единиц огнестрельного и 3 единицы холодного оружия, 7 гранат, более 1 600 боеприпасов и свыше 32 кг наркотиков», – сообщили в правоохранительных органах.

Наряду с этим полиция выявляет и пресекает экстремистские и террористические преступления, в том числе распространение радикальной идеологии в интернете. В Актобе житель города публично разжигал религиозную рознь в социальных сетях, оскорбляя представителей других вероисповеданий. Он осужден на 3 года 6 месяцев лишения свободы.

В другом случае в Актобе задержан радикально настроенный молодой человек, планировавший насильственные акции. За пропаганду терроризма суд назначил ему 6 лет лишения свободы.

В Туркестанской области задержан сторонник радикальной религиозной идеологии, который активно распространял в интернете идеи международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана». Он осужден на 7 лет лишения свободы. Религиозные убеждения не могут служить оправданием преступлений, насилия и разжигания вражды.

#МВД #наркотики #вымогательство #группы #ЗИП

Популярное

Все
Девятиэтажка пойдет под снос
Модернизация системы образования
Заброшенный канал преобразится
Осечка «Кайрата» и рывок «Ордабасы»
Казахстанец избран вице-президентом ISSA
История в документах и судьбах
Устойчивая динамика несырьевого сектора
Один день в мире книг
Папы и дети бегут, а мамы едут
Открылась Общественная приемная
Елена Рыбакина – королева US Open
Овощеводы результатами довольны
Присяга – символ верности
100 км до городища Сарайшык
Пять медалей Акмарал
В «Шахтерском» на-гора идет… хлеб
Знаменосцы сборной
Подписан меморандум
Какими нас увидит искусственный интеллект?
Ресурсы плюс технологии
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Подсолнечник бьет рекорды
Время белых полей
Поддержка на каждом этапе
Открытая и эффективная работа
Единая модель управления водоснабжением создается на юге
Эльдар Толганбаев назначен помощником Президента Казахстана
Ваше плодородие, госпожа наука!
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Восемь из десяти – довольны
Зерновые «гавани» вдали от морей
Бектенов поручил перестроить систему подготовки кадров с учетом ИИ
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Мощные лесные пожары бушуют в турецкой Анталье
Поставить точный диагноз
Когда кругом адское пекло
За каждым названием – история
В Яндекс Книгах появилась специальная полка республиканского марафона «Читающая нация»
Исправлять недоделки не торопятся
Жатва в разгаре
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Конституция и региональное развитие
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды

Читайте также

Завышение сметы на вывоз отходов выявили при реконструкции …
Девятиэтажка пойдет под снос
Казахстанцы поддерживают принцип «Закон и порядок»
Подозреваемую в хищении госсубсидий экстрадировали из Грузии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]