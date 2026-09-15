От вымогательств до сбыта наркотиков: деятельность 22 преступных групп пресекли в Казахстане

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С начала года органы внутренних дел пресекли деятельность 22 преступных групп, участники которых прикрывались религиозно-экстремистскими идеями. Задержаны 64 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Они совершали вымогательства, мошенничества и грабежи, занимались браконьерством и сбытом наркотиков. Для преступной деятельности хранили огнестрельное оружие.

Такие группы действовали в разных регионах страны, в том числе в Алматы, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях.

Так, в Алматы четверо приверженцев радикальных религиозных идей похитили у жителя города 7,5 млн тенге. Виновных осудили к лишению свободы на сроки от 5 до 6 лет. В Петропавловске раскрыты четыре эпизода мошенничества, совершенные приверженкой радикальной религиозной идеологии.

Общий ущерб превысил 2 млн тенге. Женщина приговорена к 3 годам лишения свободы. В Павлодаре местный житель, придерживающийся радикальных религиозных взглядов, совершил 17 эпизодов мошенничества.

«Ущерб составил более 8 млн текущего года. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы. Всего органы внутренних дел раскрыли 155 преступлений корыстно-насильственного характера, совершенных приверженцами идей религиозного экстремизма. Из незаконного оборота изъяты 114 единиц огнестрельного и 3 единицы холодного оружия, 7 гранат, более 1 600 боеприпасов и свыше 32 кг наркотиков», – сообщили в правоохранительных органах.

Наряду с этим полиция выявляет и пресекает экстремистские и террористические преступления, в том числе распространение радикальной идеологии в интернете. В Актобе житель города публично разжигал религиозную рознь в социальных сетях, оскорбляя представителей других вероисповеданий. Он осужден на 3 года 6 месяцев лишения свободы.

В другом случае в Актобе задержан радикально настроенный молодой человек, планировавший насильственные акции. За пропаганду терроризма суд назначил ему 6 лет лишения свободы.

В Туркестанской области задержан сторонник радикальной религиозной идеологии, который активно распространял в интернете идеи международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана». Он осужден на 7 лет лишения свободы. Религиозные убеждения не могут служить оправданием преступлений, насилия и разжигания вражды.