Казахстанцы поддерживают принцип «Закон и порядок»

Результаты опроса Казахстанского института общественного развития за III квартал 2026 года показывают, что инициированный Главой государства принцип «Закон и Порядок» находит высокую общественную поддержку и связывается гражданами с повседневной ответственностью, безопасностью и личной вовлеченностью, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КИОР

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Личная значимость принципа «Закон и Порядок» оценивается казахстанцами в среднем в 4,47 балла из 5. В той или иной форме поддержку принципа выражают 76,8% респондентов.

При этом одним из наиболее заметных результатов исследования становится рост готовности граждан к личному участию в реализации принципа. Доля респондентов, которые уже участвуют либо готовы участвовать в продвижении закона и порядка, увеличилась с 37,4% во II квартале до 41,7% в III квартале.

Одновременно 44,1% опрошенных отмечают положительные изменения в реализации данного принципа против 41,5% кварталом ранее. Таким образом, поддержка постепенно дополняется готовностью переводить ценность законности в практическое поведение.

Это соответствует логике совместной ответственности. «Закон и Порядок» определяется как «основа правового государства», а обеспечение законности связывается с усилиями не только государственных институтов, но и самих граждан. В опросе 41,5% респондентов считают, что государство и граждане в равной степени отвечают за соблюдение закона и общественного порядка, еще 34,3% возлагают такую ответственность прежде всего на каждого казахстанца. В совокупности эти ответы показывают высокий уровень принятия идеи личной и разделенной ответственности за состояние общества.

Отдельный содержательный результат исследования – устойчивый запрос на справедливость, равенство перед законом и безопасность. Более половины опрошенных (55,4%) в целом знакомы с принципом «Закон и Порядок», а среди наиболее значимых направлений его реализации называют защиту женщин и детей (38,6%), борьбу с финансовым мошенничеством (37,3%), противодействие наркопреступности и экстремизму (35,6%). Это показывает, что граждане воспринимают правопорядок не абстрактно, а через конкретные вопросы личной, семейной и экономической безопасности.

Несколько более позитивно результаты реализации принципа оценивает молодежь. Среди респондентов в возрасте 18–28 лет 46,2% отмечают видимые или отдельные положительные изменения. Это соответствует более широкому запросу на развитие ответственного гражданства, правовой культуры и созидательных форм общественного участия молодежи.

В целом результаты исследования показывают, что принцип «Закон и порядок» приобретает для граждан все более практическое содержание. Правопорядок воспринимается как условие личной и общественной безопасности, в поддержании которого важна роль самого гражданина. Такая установка формирует основу для укрепления правовой культуры, ответственного поведения и более устойчивой модели взаимодействия государства и общества.

«Ежеквартальный опрос по ключевым индикаторам общественно-политической ситуации в Казахстане» за III квартал 2026 года проведен Казахстанским институтом общественного развития методом личного интервью, выборочная совокупность – 2 400 респондентов от 18 лет и старше. Территория проведения исследования – города республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент, 17 областных центров, а также сельские населенные пункты. Опрос проведен с 1 по 16 августа 2026 года.