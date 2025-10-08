Фото: t.me/PR_AirAstana

Совет директоров АО «Эйр Астана» сообщил, что Питер Фостер покинет должность главного исполнительного директора и состав совета директоров АО «Эйр Астана» в конце марта 2026 года. В дальнейшем он продолжит сотрудничество с группой авиакомпаний в качестве старшего советника совета директоров.



Исполнительный директор по финансам Ибрахим Жанлыел будет назначен на должность главного исполнительного директора в указанный период.

«Совет директоров выражает искреннюю благодарность Питеру Фостеру за его выдающиеся достижения в руководстве компанией на протяжении 20 лет – от этапа становления до нынешнего статуса ведущей авиакомпании Казахстана и Центральной Азии, а также признанного бренда в мировой авиационной индустрии. Совет директоров приветствует назначение Ибрахима Жанлыела на должность главного исполнительного директора», – сказал председатель совета директоров АО «Эйр Астана» Нурлан Жакупов.

Также он добавил, что Ибрагим Жанлыел работает в группе компаний Air Astana с 2003 года, занимая сначала руководящие должности в коммерческих направлениях, а затем – должность исполнительного директора по финансам, которую он занимает с 2017 года. Его вклад в развитие компании огромен. Он обладает богатым опытом как в деятельности группы, так и в авиационной отрасли в целом.