Питомец в мегаполисе: легко ли в Алматы найти место для выгула собаки?

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Инна Нигмадзянова

На начало текущего года в Казахстане зарегистрировано около 205 тыс. животных. Почти половина из них в Алматы, 15% в Астане, остальные распределены по другим городам. Собак в два раза больше, чем кошек. Такими данными поделились аналитики кредитного бюро Data Hub.

фото из архива "КП" И Юрия Беккера

Официальную алматинскую прописку имеют более 65 тыс. собак. Из этих данных совершенно очевидно, что не считаться с таким количеством живых существ, вполне легально проживающих в городских квадратных метрах, попросту нельзя.

На улицах Алматы можно встретить собак абсолютно любых, даже самых редких пород. В городе растет количество pet-friendly заведений, число зоомагазинов и ветеринарных клиник увеличивается в геометрической прогрессии, выпускники все чаще выби­рают будущую специальность, так или иначе связанную с домашними питомцами. Уже давно не пустует ветеринарный факультет, груминг-салоны теснят нотариу­сов и аптеки. А подростки зарабатывают первые деньги, выгуливая чужих питомцев или сопровож­дая их на выставках, уверенно осваивая профессию хэндлера.

Тогда почему до сих пор огромной проблемой остается выгул собак? Согласно закону, выгуливать домашних животных можно не везде – и это правильно. А вот самый интересный вопрос: где и как это можно сделать?

В городе есть места, специально обус­троенные для выгула собак. Их, согласно данным пресс-службы акимата Алматы, в мегаполисе 24. Больше всего площадок для выгула собак в Алмалинском (10) и Ауэзовском (8) районах. В Жетысуском и Бостандыкском районе по две, в Турксибском и Медеуском по одной. Площадок для выгула собак нет в Алатауском и Наурызбайском районах.

Вот и получается, что заводить питомца желательно лишь в том случае, если живешь рядом с парком «Южный», парком им. Ганди, набережной реки Есентай или недалеко от рощи Баума. Только там нашлись специальные места адекватных размеров, оснащенные всем необходимым. Размеры и оснащенность остальных под большим вопросом. Как бы то ни было, но они есть. Понятно, что 24 площадки при 65 тыс. собак не особо помогут, но главное, что начало положено.

К слову, добраться до этой площадки тоже необходимо правильно. Собака должна идти на поводке, не превышающем длину в 1,5 м, и в наморднике. Согласно сайту egov.kz, владельцу нужно иметь при себе пакетики, чтобы при необходимости сразу убрать туда экскременты и выбросить в мусорную урну. Если вдруг по дороге до места выгула владелец с питомцем задержится на огороженной детской или спортивной площадке, территории детских дошкольных и школьных заведений и местах, где установлены запрещающие знаки, не помогут даже пакетики – хозяина животного вполне могут оштрафовать.

По мнению зооактивистов, площадки – это вспомогательный инструмент. Пользоваться ими ежедневно, если живете не рядом, вряд ли получится. Они необходимы лишь тем, кто проходит подготовку к выставкам или же на период активной дрессировки. Поэтому большинство владельцев вынуждены выгуливать собак на придомовых территориях.

Легально выгуливать собак в Алматы можно по следующим адресам. В Ауэзовском районе – Мустая Карима, мкр. «Таугуль»; 9-й мкр., дом 44; 9-й мкр., дом 35; сквер за ЖК «Тау Самалы»; в пеш. зоне в мкр. 11; в 7-м мкр. за домом 21-м; Райымбека – Саина, за АЗС RP; «Аксай-3Б», дом 29.

В Алмалинском районе – мкр. «Тастак», дом 8 (две площадки); Брусиловского – Толе-би; сквер «Биокомбинат»; сквер им. Ганди; парк АРО; сквер АЗТМ; ул. Макатаева, 130; сквер на ул. Байсеитовой; сквер на пересечении ул. Желтоксан – уг. ул. Маметовой.

В Бостандыкском районе – парк «Южный», парк «Достык».

В Жетысуском районе – «Айнабулак-2», «Айнабулак-4».

В Медеуском районе – набережная «Терренкур».

В Турксибском районе – роща Баума.

Площадки также можно найти по навигационным приложениям для смартфонов.

#город #питомцы #Алматы #собаки

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