Питомец в мегаполисе: легко ли в Алматы найти место для выгула собаки?

На начало текущего года в Казахстане зарегистрировано около 205 тыс. животных. Почти половина из них в Алматы, 15% в Астане, остальные распределены по другим городам. Собак в два раза больше, чем кошек. Такими данными поделились аналитики кредитного бюро Data Hub.
Официальную алматинскую прописку имеют более 65 тыс. собак. Из этих данных совершенно очевидно, что не считаться с таким количеством живых существ, вполне легально проживающих в городских квадратных метрах, попросту нельзя.
На улицах Алматы можно встретить собак абсолютно любых, даже самых редких пород. В городе растет количество pet-friendly заведений, число зоомагазинов и ветеринарных клиник увеличивается в геометрической прогрессии, выпускники все чаще выбирают будущую специальность, так или иначе связанную с домашними питомцами. Уже давно не пустует ветеринарный факультет, груминг-салоны теснят нотариусов и аптеки. А подростки зарабатывают первые деньги, выгуливая чужих питомцев или сопровождая их на выставках, уверенно осваивая профессию хэндлера.
Тогда почему до сих пор огромной проблемой остается выгул собак? Согласно закону, выгуливать домашних животных можно не везде – и это правильно. А вот самый интересный вопрос: где и как это можно сделать?
В городе есть места, специально обустроенные для выгула собак. Их, согласно данным пресс-службы акимата Алматы, в мегаполисе 24. Больше всего площадок для выгула собак в Алмалинском (10) и Ауэзовском (8) районах. В Жетысуском и Бостандыкском районе по две, в Турксибском и Медеуском по одной. Площадок для выгула собак нет в Алатауском и Наурызбайском районах.
Вот и получается, что заводить питомца желательно лишь в том случае, если живешь рядом с парком «Южный», парком им. Ганди, набережной реки Есентай или недалеко от рощи Баума. Только там нашлись специальные места адекватных размеров, оснащенные всем необходимым. Размеры и оснащенность остальных под большим вопросом. Как бы то ни было, но они есть. Понятно, что 24 площадки при 65 тыс. собак не особо помогут, но главное, что начало положено.
К слову, добраться до этой площадки тоже необходимо правильно. Собака должна идти на поводке, не превышающем длину в 1,5 м, и в наморднике. Согласно сайту egov.kz, владельцу нужно иметь при себе пакетики, чтобы при необходимости сразу убрать туда экскременты и выбросить в мусорную урну. Если вдруг по дороге до места выгула владелец с питомцем задержится на огороженной детской или спортивной площадке, территории детских дошкольных и школьных заведений и местах, где установлены запрещающие знаки, не помогут даже пакетики – хозяина животного вполне могут оштрафовать.
По мнению зооактивистов, площадки – это вспомогательный инструмент. Пользоваться ими ежедневно, если живете не рядом, вряд ли получится. Они необходимы лишь тем, кто проходит подготовку к выставкам или же на период активной дрессировки. Поэтому большинство владельцев вынуждены выгуливать собак на придомовых территориях.
Легально выгуливать собак в Алматы можно по следующим адресам. В Ауэзовском районе – Мустая Карима, мкр. «Таугуль»; 9-й мкр., дом 44; 9-й мкр., дом 35; сквер за ЖК «Тау Самалы»; в пеш. зоне в мкр. 11; в 7-м мкр. за домом 21-м; Райымбека – Саина, за АЗС RP; «Аксай-3Б», дом 29.
В Алмалинском районе – мкр. «Тастак», дом 8 (две площадки); Брусиловского – Толе-би; сквер «Биокомбинат»; сквер им. Ганди; парк АРО; сквер АЗТМ; ул. Макатаева, 130; сквер на ул. Байсеитовой; сквер на пересечении ул. Желтоксан – уг. ул. Маметовой.
В Бостандыкском районе – парк «Южный», парк «Достык».
В Жетысуском районе – «Айнабулак-2», «Айнабулак-4».
В Медеуском районе – набережная «Терренкур».
В Турксибском районе – роща Баума.
Площадки также можно найти по навигационным приложениям для смартфонов.