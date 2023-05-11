Плачевным назвал состояние сельского хозяйства Казахстана сенатор Наутиев

Сенат, Экономика, Сельское хозяйство
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Депутат отметил, что Министерство сельского хозяйства уже на протяжении 5 лет не может согласовать Дорожную карту по поддержке и развитию зернопереработки в стране.

Фото: Kazpravda.kz

Из Казахстана вывозится дешевое сырье и полуфабрикаты, а ввозятся дорогие товары с добавленной стоимостью. О проблемах, сдерживающих развитие обрабатывающего сектора, в своем депутатском запросе рассказал Алибек Наутиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам сенатора, сельхозтоваропроизводители не заинтересованы в развитии переработки внутри страны и сосредоточены на экспорте сырья. По информации отраслевого министерства, доля переработанных товаров в общем объеме экспорта продукции АПК за 2021 год составила только 37%.

«Загрузка зерноперерабатывающих предприятий составляет всего лишь 33%. Более того, по данным Союза зернопереработчиков Казахстана, сегодня в стране функционирует только практически каждое четвёртое мельничное предприятие. Такая плачевная ситуация складывается на фоне возрастающего экспорта продукции растениеводства, объемы которого, в сравнении с 2021 годом, увеличились на 14%. Отсутствие чёткого анализа, должных мер поддержки и оценки рисков привели к тому, что Казахстан попросту способствует развитию переработки в соседних странах», - сказал Алибек Наутиев.

Кроме того, сенатор отметил, что Министерство сельского хозяйства уже на протяжении 5 лет не может согласовать Дорожную карту по поддержке и развитию зернопереработки в стране. Рынок заполнен импортными продуктами питания из-за снижения объемов собственного производства. В сравнении с 2021 годом, производство кисломолочной продукции, молока, мясных консервов, сыра и творога, сливочного масла снизилось от 4 до 9%. В этой связи, депутат предложил главе Кабмина меры
по решению проблем.

«В первую очередь, фокус внимания должен быть направлен на увеличение объемов и переработки в АПК. На наш взгляд, достичь этого можно только с учётом специализации регионов, основанной на уровне плодородия почв и наличия кормовой базы, составляющих основу себестоимости продукции. Также важно пересмотреть механизмы субсидирования. Анализ показывает, что дальнейшее развитие сельского хозяйства зависит от организованных хозяйств, а реальный эффект от действующей поддержки личных подсобных хозяйств отсутствует. Необходимо актуализировать и усилить защитные меры
Казахстана от нарастающего импорта товаров. Кроме того, активизировать применение «зеркальных» мер в ответ на многочисленные препоны и барьеры со стороны других стран при экспорте отечественной продукции», - заключил Наутиев.

 

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