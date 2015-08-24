План оперативных мер: поддержка по 5 направлениям Статьи 723 Сергей ОСАНОВ

В частности, был обсужден План мер по обеспечению экономического роста в средне­срочной перспективе, а также одобрены оперативные меры Правительства и Национального банка в условиях перехода к инфляционному таргетированию.



Как сообщил министр нацио­нальной экономики Ерболат Досаев, План оперативных мер включает 5 направлений и нацелен как на поддержку экономики в целом, так и ее отраслей.



Согласно плану действия Правительства и Нацбанка будут сосредоточены на поддержке реального сектора экономики и стимулировании частных инвестиций, занятости и создании рабочих мест, поддержании финансовой стабильности, эффективном использовании средств Нацфонда, а также обеспечении сбалансированности республиканского бюджета.



Министр подчеркнул, что в условиях ограниченности финансовых ресурсов будет продолжена и завершена оптимизация финансирования государственных и отраслевых программ с перераспределением средств на приоритетные направления. Наряду с этим, отметил Е. Досаев, План оперативных мер дополнится мероприятиями по недопущению роста цен на социально значимые товары, выработке механизма компенсации срочных депозитов физических лиц и вкладчиков "Жилстройсбербанка".



В план также включен регио­нальный блок, охватывающий оперативные меры по поддержке промышленных предприятий, социально уязвимых слоев населения и обеспечению занятости.



– Предусматривается реализация и других мер оперативного характера, включая меры нетарифного регулирования внешней торговли, защиты внутреннего рынка, в целом направленные на стабилизацию ситуации в реальном секторе экономики, – добавил министр.



Члены Правительства также рассмотрели комплекс мер по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Они предусматривают регулирование пороговых значений на СЗПТ, меры антимонопольного реагирования и пресечение недобросовестной конкуренции. Вместе с тем, как подчеркнул министр нацэкономики Е. Досаев, акимам регионов необходимо принять меры по проведению товарных интервенций через стабилизационные фонды и на регулярной основе проводить сельскохозяйственные ярмарки.

– Кроме того, будет проводиться ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары, и до конца текущего года будет сделан анализ основных товарных рынков по СЗПТ для выявления существующих барьеров, препятствующих развитию конкуренции, и их устранение, – резюмировал Е. Досаев.



По итогам заседания Премьер-Министр дал ряд поручений руководителям госорганов.



