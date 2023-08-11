Плата за воздух

Всего пять лет назад в их ауле был проведен водопровод, но вода в нем вскоре исчезла. Вот уже три года из кранов ничего не течет. Коммунальные службы называют причинами разные факторы: то необходимо провести ремонт, то опреснительный завод не дает достаточного количества воды. Парадокс в данной истории заключается в том, что счета населению регулярно приходят, и, согласно им, каждый дом должен платить за неоказанную услугу от 1 000 до 4 000 тенге в месяц.

– Счетчик крутится, но вода не идет. Он крутится от воздуха. Мы обращались в «Мангыстау жылу», но они говорят, что мы все равно должны платить. Якобы счетчик врать не будет, а мы, видимо, обманщики, по их мнению! Нам и так должны давать воду всего два раза в неделю, но и этого у нас нет! Это издевательство над людьми, – говорят жители поселка.

Сельчане рассказывают, что попытки отказаться от оплаты за неполученную услугу не принимаются коммунальным предприятием. Организация больше доверяет технике, чем людям, и если счетчик показывает затраты, то, согласно их логике, нужно платить. При этом факт отсутствия воды на протяжении трех лет, кажется, никого не беспокоит.

Такая ситуация вынуждает людей прибегать к альтернативным методам. Некоторые жители покупают воду по талонам, а другие вызывают журналистов. При этом, как ни странно, перед приездом прессы вода неожиданно появляется.

Стоимость воды по талонам составляет 680 тенге за четыре кубометра. Дополнительно нужно заплатить водителю еще 2 000 тенге. Однако процедура получения талонов довольно громоздкая и включает в себя поход на почту, запись в специальном журнале и ожидание в очереди до 10 дней. Более того, на каждую семью в месяц выдается лишь по одному талону.

И если семье объема недостаточно для своих нужд (питья, готовки, уборки, стирки, купания, полива зеленых насаждений, прокорма скота), то купить дополнительный объем можно у тех же водителей водовозок, но напрямую, в два, а то в три раза дороже. Зато сервис в этом случае налажен гораздо лучше. Буквально через час после звонка воду привезут по месту жительства.

Местные жители подозревают обман со стороны коммунального предприятия и утверждают, что сложной процедурой получения воды по талонам и ее отсутствием в водопроводе их «стимулируют» покупать воду по коммерческой цене. Акимат района отрицает подобные обвинения и утверждает, что проблемы связаны с недостаточной мощностью опреснительного завода для обеспечения всей территории.

Опровергают в местном акимате и существование какого-либо сговора. Чиновники утверждают, что в летний период, пока существует явный дефицит воды, они даже запретили владельцам водовозов продавать воду без талонов.

Заместитель акима Мунайлинского района Нурхан Мустафаев подтверждает, что проблемы с водой действительно существуют. Он уточняет, что завод-производитель не может обеспечить достаточный объем воды для включения всего трубопровода. Нормальное потребление составляет 22 тыс. кубометров в сутки, но завод выделяет лишь 14 тыс. кубометров. В результате многие жители вынуждены прибегать к использованию талонов.

По словам акимата, уже в скором времени планируется восстановление поставок воды по графику. Однако местные жители сомневаются в выполнении этого обещания, так как подобные заявления уже звучали многократно за последние три года. Ситуация с платой за воду в поселке Батыр продолжает оставаться сложной и неразрешенной, вызывая недовольство среди населения.