Плата за воздух

Проблемная зона
0
Ирина Гончарова, Мангистауская область

Жители поселка Батыр в Мангистауской области попали в парадоксальную ситуацию – они платят по счетам за воду, которой у них нет.

 

фото автора

Всего пять лет назад в их ауле был проведен водопровод, но вода в нем вскоре исчезла. Вот уже три года из кранов ничего не течет. Коммунальные службы называют причинами разные факторы: то необходимо провести ремонт, то опреснительный завод не дает достаточного количества воды. Парадокс в данной истории заключается в том, что счета населению регулярно приходят, и, согласно им, каждый дом должен платить за неоказанную услугу от 1 000 до 4 000 тенге в месяц.

– Счетчик крутится, но вода не идет. Он крутится от воздуха. Мы обращались в «Мангыстау жылу», но они говорят, что мы все равно должны платить. Якобы счетчик врать не будет, а мы, видимо, обманщики, по их мнению! Нам и так должны давать воду всего два раза в неделю, но и этого у нас нет! Это издевательство над людьми, – говорят жители поселка.

Сельчане рассказывают, что попытки отказаться от оплаты за неполученную услугу не принимаются коммунальным предприятием. Организация больше доверяет технике, чем людям, и если счетчик показывает затраты, то, согласно их логике, нужно платить. При этом факт отсутствия воды на протяжении трех лет, кажется, никого не беспокоит.

Такая ситуация вынуждает людей прибегать к альтернативным методам. Некоторые жители покупают воду по талонам, а другие вызывают журналистов. При этом, как ни странно, перед приездом прессы вода неожиданно появляется.

Стоимость воды по талонам составляет 680 тенге за четыре кубометра. Дополнительно нужно заплатить водителю еще 2 000 тенге. Однако процедура получения талонов довольно громоздкая и включает в себя поход на почту, запись в специальном журнале и ожидание в очереди до 10 дней. Более того, на каждую семью в месяц выдается лишь по одному талону.
И если семье объема недостаточно для своих нужд (питья, готовки, уборки, стирки, купания, полива зеленых насаждений, прокорма скота), то купить дополнительный объем можно у тех же водителей водовозок, но напрямую, в два, а то в три раза дороже. Зато сервис в этом случае налажен гораздо лучше. Буквально через час после звонка воду привезут по месту жительства.

Местные жители подозревают обман со стороны коммунального предприятия и утверждают, что сложной процедурой получения воды по талонам и ее отсутствием в водопроводе их «стимулируют» покупать воду по коммерческой цене. Акимат района отрицает подобные обвинения и утверждает, что проблемы связаны с недостаточной мощностью опреснительного завода для обеспечения всей территории.

Опровергают в местном акимате и существование какого-либо сговора. Чиновники утверждают, что в летний период, пока существует явный дефицит воды, они даже запретили владельцам водовозов продавать воду без талонов.

Заместитель акима Мунайлинского района Нурхан Мустафаев подтверждает, что проблемы с водой действительно существуют. Он уточняет, что завод-производитель не может обеспечить достаточный объем воды для включения всего трубопровода. Нормальное потребление составляет 22 тыс. кубометров в сутки, но завод выделяет лишь 14 тыс. кубометров. В результате многие жители вынуждены прибегать к использованию талонов.

По словам акимата, уже в скором времени планируется восстановление поставок воды по графику. Однако местные жители сомневаются в выполнении этого обещания, так как подобные заявления уже звучали многократно за последние три года. Ситуация с платой за воду в поселке Батыр продолжает оставаться сложной и неразрешенной, вызывая недовольство среди населения.

#акимат #вода #тариф #ЖКХ #водоснабжение #оплата #счетчик #поселок #Мангыстау жылу #Батыр

Популярное

Все
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Каждые выходные на трассе Алматы – Конаев образуются многокилометровые пробки
Где ж ваши «ушки на макушке»?
А бил ли мальчик?
Матч упущенных возможностей
За пафосный проезд разыскивают свадебного водителя туркестанские полицейские
Время особенных людей
Как не наломать дров
Женщина упала в колодец в Усть-Каменогорске
Нам не повезло – Рыбакина высказалась о непростой победе на турнире в Монреале
Акима Щучинска наказали после скандального прямого эфира
Попытку незаконного ввоза сигарет в РК на 1,3 млрд тенге расследует АФМ
Смаилов посетит с рабочей поездкой Актюбинскую область
Инфополе Казахстана не должно превратиться в «фейковую яму»
Виновный в изнасиловании 16-летней сироты осужден в Павлодарской области
Почти 240 млрд тенге выделят на строительство новой ТЭЦ в Кокшетау
Деятельность в сфере порноиндустрии транснациональной ОПГ пресекли в РК
Комплексный план развития Степногорска приняло Правительство
Касым-Жомарт Токаев: Нельзя испытывать терпение граждан
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Первый шаг на пути к «гламурному» туризму сделан в Северо-Казахстанской области: на соснах в местной Имантау-Шалкарской курортной зоне появились… электрические розетки
В Алматинской области снесен очередной производственный объект, сооруженный без разрешения государственных уполномоченных органов
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Антикор ищет волонтеров
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима
В Восточном Казахстане суд оштрафовал ряд строительных компаний за незаконное привлечение средств дольщиков
Развитие торговых путей и перспективы сотрудничества обсудил Жумангарин с министром торговли и промышленности Афганистана
До 14 увеличилось количество воспитанников карагандинского интерната, которые попали в больницу с отравлением
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Ребенок разрисовал надгробные плиты на кладбище в Кентау
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай

Читайте также

О рисе, хлопке и соляных бурях
СКВЕРная история
Во главе угля
Обещанного три года ждут

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]