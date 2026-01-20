Когда ты поднимаешься всего-то на третий этаж, а сердце бьется так, будто ты только что штурмом взяла Эверест, – это звоночек. Нет, не просто звоночек – колокол. Я вынесла мусор и чуть не задохнулась, поднявшись в квартиру по лестнице.

А потом был автобус. Одна остановка. Одна! И, вместо того чтобы пройтись пешком, я втис­нулась в салон, где джентльмен сразу уступил мне место, как человеку, заслужившему отдых после великих географических открытий. В тот день я в сотый раз в своей жизни задумалась: может, со мной что-то не так? Да, в сотый. Ибо каждый день по утрам зеркало показывало мне пухлую тетку, у которой из всей красоты остались только глаза. А мама за ужинами по вечерам отодвигала от меня тарелку с десертами. Дочь, похожая на матрешку, ей явно не нравилась.

Потом я встала на весы. В гос­тях, из любопытства. Цифра 112 (кг) показалась мне безжалостной, как злой сосед Иваныч из квартиры напротив, который обычно только и ждет чьих-то неудач, чтобы скрипучим голосом сказать: «А я тебя предупреждал!»

Провертевшись ночь на жестком диване, я признала, что суперлишний вес – это мой личный антирекорд. И стала обдумывать дальнейшую жизнь.

К тому времени у меня уже был богатый опыт похудений. Диет хватало на три дня. Я ела вареные яйца без хлеба, пила кефир с зеленью, жевала гречку без соли. Жила без специй и радости.

Бывали и дни «тотальных голоданий», на минеральной воде. А потом приходили вечера, и мозг напевал мне песню про чай с пирожным, плитку шоколада, бутерброд из половины батона. Если с колбасой, сыром и маслом, то можно даже без чая. Чай с сахаром пить вредно, без сахара он не имеет смысла.

Так что я знала: очередное «завтра начну худеть» – почти нереальное мероприятие. Но внутренний голос (тот самый, что обычно уговаривал купить пирожок) вдруг неожиданно сказал:

– А давай хоть раз начнем не страдать и мучиться, а действовать с умом?

И я согласилась. В конце концов, хотелось стать еще и красивой.

По совету участкового врача, к которому у меня из-за давления, бессонницы и мигреней была давно протоптана тропа, я начала трансформацию с утренней зарядки. Не с «фитнеса до потери пульса», а с обычного покачивания руками-ногами под музыку, пока чайник греется.

Инструктор по ЛФК, к нему я обратилась за конкретными инструкциями, строго сказал:

– Зарядка не должна сильно утомлять. Но и быть продолжительностью менее 15 минут – тоже.

И добавил, словно видел мое селфи в халате 60-го размера:

– И не под «Маму Любу» рефлексируем нервно, а двигаемся спокойно, без надрыва, с удовольствием.

Показал он на себе шесть-семь упражнений. С них я и начала. Десять минут вращений руками, наклонов, насколько получается, махов ногами. Еще пять – приставных шагов, перекатываний с пятки на носок. После первой недели занятий я поняла, что жир не особо уходит, но вставать по утрам стало легче. Даже кофе не всегда требовался – организм просыпался сам. Соседка однажды удивилась:

– Ты чего такая веселая по утрам?

– А я теперь человек, – ответила я.

За первые полгода я сбросила всего четыре килограмма.

Это, знаете ли, как вынести из дома один пакет с мусором – а еще три стоят.

Пришлось усиливать фронт работ. Пошла к диетологу.

Диетологом оказалась улыбчивая добрая женщина. Она сказала:

– Голодать не надо. Есть надо правильно.

И расписала меню так, что чтобы я им могла вдохновляться. Вроде ем, но и худею. Больше овощей, белка, воды. Меньше хлеба. Никаких кондитерских изделий, сладких газированных напитков, конфет.

Но и никаких самобичеваний за съеденный с постным борщом хлеб и кусок ветчины. Сорвалась – начни наутро сначала. У тебя получится!

На двадцатый день исчезла тяга к сладкому. Я перестала мечтать о кофе с тортом и стала мечтать... о кроссовках для прогулок. Такой же комплекс упражнений, что делаю утром, я стала делать и перед вечерним душем.

Я придумала себе маленькие радости: за каждый сброшенный килограмм – новая вещь. Платье, кофта, шарфик – не суть дела. Надо себя баловать и хвалить.

У меня на работе коллега тоже боролся с лишним весом.

Он как-то сказал:

– Я просто стал ходить пешком 12 тысяч шагов в день. Вес уходит сам.

– Сам? – не поверила я. – Уходит не прощаясь?

И тоже пошла. Сначала тяжело: четыре микрорайона до дома с работы, полтора часа пути. Но через неделю поняла – самое приятное время суток начинается тогда, когда я закрываю редакционную дверь и просто иду. Музыка в наушниках, вечер, люди спешат, а я нет. У меня свой ритм, свои цели и очень неплохое настроение.

Сейчас я вешу 82 килограмма. Два года занятий физкультурой и рационального питания по­могли мне избавиться от тридцати лишних килограммов.

Теперь у меня новый гардероб. Для женщины это важно. У меня больше не скачет давление, не болит кишечник.

Если вы думаете, что похудение – это страдание, вы просто делали все не в том направлении. Я поднимаюсь на третий этаж пешком. И дышу ровно. Если подумать, в жизни вообще главное – дышать ровно и двигаться легко.