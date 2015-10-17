Платный выход... на свободу

СКО стала одним из первых регионов Казахстана, где внедрена предусмотренная УК новая форма досрочного освобождения для отбывших не менее трети наказания. Совершившие особо тяжкие преступления на нее претендовать не могут, а вот нанесшие обществу меньший вред – да, если полностью возместили причиненный ими ущерб, заработали в колонии хорошую характеристику и готовы обменять оставшийся срок на деньги в соотношении один МРП за четыре дня. Первые воспользовавшиеся предоставленной возможностью «сидельцы» пополнили бюджет более чем на 8 млн тенге. Следом такие же заявления подали еще 30 осужденных.