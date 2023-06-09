Площадь пожара в Абайской области превысила 60 тыс. га

В связи с наступлением темного времени суток сброс воды приостановлен.

Фото пресс-службы Минобороны РК

По распоряжению министра по ЧС Юрия Ильина на место пожара в области Абай направлены дополнительно силы и средства из Алматы, Алматинской, Жетысуской и Карагандинской областей. А из Кызылординской области будет направлен 1 вертолет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Тушение пожара в области Абай продолжается на 6 участках. Силы и средства органов государственной противопожарной службы оказывают содействие лесному хозяйству в ликвидации огня.

В тушении лесного пожара задействовано порядка 800 человек, почти 200 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

По информации Комитета лесного хозяйства, площадь пожара превысила 60 тыс. га.

Привлечено 8 вертолетов, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня. Всего сброшено 275,5 тонн. В связи с наступлением темного времени суток сброс воды приостановлен.

Открыта горячая линия, организована работа психологов МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31. До настоящего времени поступило 17 звонков, отметили в МЧС.