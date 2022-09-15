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Плюс 1 тенге к тарифу
Елена Мартынова

На 10% подорожала электроэнергия для потребителей Карагандинской области.

Мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги закончился, и услугодатели Карагандинской области начали поднимать свои расценки. С 1 сентября подорожала электроэнергия, причем для всех потребителей без исключения: и для населения, и для бизнеса, и для бюджетных организаций.

Надо отметить, что тариф для школ, больниц, театров, домов культуры и прочих госучреждений Караганды самый высокий в Казахстане – 69,18 тенге за кВт*час.

– Шесть энергоснабжающих организаций региона подали нам уведомления на повышение своих цен. Они просили поднять тарифы на электроэнергию на 20%, – сообщил заместитель руководителя департамента по регулированию естественных монополий по Карагандинской области Данияр Срымбетов. – У нас оснований для отказа не было. Мы утвердили рост стоимости электроэнергии на 10%, что для населения составляет 1 тенге без учета НДС.

Что касается причин роста тарифов, то их три. Первая – повышение с 1 июля отпускной цены на электроэнергию у энергопроизводящих компаний, то есть на станциях. Они поднялись соглас­но приказу министра энергетики № 226 от 30 июня 2022 года. Электроэнергия карагандинских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1 подорожала с 8,78 до 9,86 тенге за кВт*час без НДС, Усть-Каменогорской ТЭЦ – с 8,48 до 9,45 тенге за кВт*час без НДС.

Вторая причина – повышение расценок на транспортировку электро­энергии по сетям. В частности, тариф энергопередающей компании «Қарағанды Жарық» вырос с 5,77 до 6,61 тенге за кВт*час, АО ­«КЕGОC» – с 2,4 до 2,8 тенге за кВт*час, АО «НК «Қазақстан темір жолы» – с 1,83 до 2,18 тенге за кВт*час.

Третья причина – увеличение сбытовой надбавки, за счет чего услугодатели планировали повысить зарплаты своим сотрудникам.

– Наша основная задача – соблюдать баланс интересов потребителей и субъектов естественных монополий, – отметил Данияр Срымбетов. – Но, к сожалению, нам приходится максимально сдерживать аппетиты монополис­тов. Знаем, что зарплаты у их производственного персонала очень низкие. К примеру, в компании «ҚарағандыЖылуСбыт» они находятся на уровне 85 тысяч тенге. Несмотря на это мы согласовали рост снабженческой надбавки только на 6%, то есть на нижний порог коридора инфляции.

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