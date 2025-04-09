В областном историко-краеведческом музее до сегодняшнего дня сохранились образцы сосудов и посуды из глины, по которым можно проследить путь развития орнаментального искусства наших предшественников

Фото автора

Глиняные изделия всегда были у человека под рукой, поэтому они пользовались огромной популярностью у населения, и на них можно найти некоторое отражение жизни в ту далекую эпоху. По образцам средневековой керамики видно, что для расширения своего ассортимента и поиска новых готовых решений издревле мастера, помимо разных форм, красок и материалов, использовали в работе декорирование при помощи нанесения орнаментов.

На однотонный фон сосудов и посуды наносили различные геометрические и чаще растительные орнаменты. Нередко рисовали гранат как символ плодородия, иногда на месте зерен делали благожелательную надпись, а также рисовали деревья, подснежники, различные плоды или кипарис. Кроме того, не чужд был для таразских гончаров и зооморфный стиль. На поливных изделиях в областном музее встречаются изображения животных: разъяренный лев, лиса, тянущаяся к виноградной лозе, сцена борьбы барса и оленя, образы птицы и рыбки.

- Примечательно, что у средневековых мастеров орнамент керамических сосудов был уникальным. Каждый мастер создавал собственный узор, тем самым подчеркивая свою индивидуальность. В основе большинства их сюжетов лежали образы цветов, плодов и древа жизни, - подчеркнула заведующая отделом обеспечения научно-исследовательских работ областного историко-краеведческого музея Лаура Байтурсинова.

В раннем Средневековье орнамент наносился по сырой глине. Композиционное распределение орнаментальных поясов в зависимости от их расположения относительно центра круга бывает четырех видов: радиальный, вихревой, концентрический, являющийся наиболее распространенным в группе, и бессистемный.

- Известны шесть технических приемов нанесения орнамента: пальцем, палочкой, резцом, пунсоном, налепом и штампом. К примеру, при нанесении орнамента пальцем круг чаще всего делился на четыре сектора, которые заполнялись различного рода «елочками» и пальцевыми вмятинами, реже вихревыми завитками, - рассказала Лаура Байтурсинова.

Проникновение ислама на территорию региона содействовало почти полному исчезновению реалистических образов и замене их орнаментальными формами.

Уже в XI-XIII веках распространение получила керамика нового типа. Ее главным отличием стал элемент декора в виде вихревой розетки, выполненной коричневой либо красноватой краской. Формы розетки варьируются. Встречаются изделия и с изображениями животных.