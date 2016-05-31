​По главному проспекту – на велосипеде!

Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Принять участие в нем мог любой желающий. И таких собралось порядка 400. Среди них и дети, и взрослые. Возраст самый разный – от 6-летнего ребенка до 70-летнего старца. Примкнули к участникам папы и мамы, бабушки и дедушки. Велосипеды можно было взять напрокат тут же у стартовой площадки близ Центрального парка имени Первого Президента РК.

По словам руководителя городского отдела физкультуры и спорта Актобе, многократного чемпиона мира по гиревому спорту Евгения Гончарова, дистанция массового велопробега была определена в 6,5 км. И главным было, конечно, участие, а не победа, то есть популяризация этого вида спорта, привлечение к нему как можно больше любителей. Подобный велопробег в Актобе уже становится традиционным, и не только по каким-то знаменательным событиям. Проходил до этого и республиканский чемпионат. В прошлом году покрутить педали изъявили желание около 150 участников. Нынче их число куда больше.

К примеру, Алибек Пусурманов приехал в областной центр из самого отдаленного Шалкарского района. Причем приехал со своим велосипедом, чтобы принять участие в этом велопробеге. Купил билет на поезд и в путь. Увлекается этим видом спорта он давно. Даже на работу добирается на велосипеде – в школе № 60 Шалкара он преподает физкультуру.

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