По нашим стандартам и нашим учебникам

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Наталья Денисова, Кызылординская область

В Байконыре школы с казахстанскими общеобразовательными стандартами примут в текущем году более 500 новых учеников.

На данный момент каждая из пяти казахстанских школ города готова к учебному году, в разгаре репетиции к торжествам, что запланированы на День знаний.

Напомним, казахстанский город Байконыр, где на данный момент чуть менее 70 тыс. населения, существует в условиях аренды Российской Федерацией. У России находится в аренде космодром Байконур и город Байконыр в его составе. В связи с такой довольно редкой политической ситуацией в городе две системы образования – казах­станская и российская. У Российской Федерации в Байконыре семь школ и небольшая сеть детсадов. Школы, работающие по учебным программам РФ, имеют право посещать как дети с российским гражданством, так и с казахстанским, решение об этом принимают родители. И сейчас по российской программе обучения занимаются почти 1 400 детей с гражданством РК, и это в основном дети из семей, в дальнейшем планирующих переезд на постоянное место жительства в Россию, или старшие школьники, планирующие поступать в российские вузы.

Казахстанских школ, работаю­щих по нашим общеобразовательным стандартам, в космическом городке пять, каждая из них приняла нынче более сотни первоклассников. Ежегодно чис­ло учащихся в казахстанских школах увеличивается, так как в Байконыре растет численность населения с казахстанским граж­данством. Отметим, что эти школы принимают на учебу только казахстанцев.

– В Байконыре у Казахстана сейчас пять школ – № 272, № 273, № 274, № 275, № 277, – рассказали в областном управлении образования. – Все наши образовательные учреждения готовы к нынешнему учебному году на сто процентов, дети будут учиться в две смены, и их полностью обеспечат учебниками. В настоя­щее время в этих организациях обу­чаются 5 395 детей, в первый класс принято 525 учащихся. Обучающиеся, зачисленные в первый класс, будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Есть, кстати, у казахстанской стороны в Байконыре и несколько детсадов, сеть которых в дальнейшем планируется развивать, так как в городе наблюдается дефицит мест в дошкольных учреждениях.

#Образование #школа #Байконыр #стандарты #учебники

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