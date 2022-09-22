По новым правилам

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Асель Абен, руководитель Представительства КИСИ при Президенте РК в Алматы

Досрочные президентские выборы состоятся меньше, чем через два месяца, – 20 ноября. Соответствующий Указ был подписан вчера Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Нынешний внеочередной электоральный цикл, включающий в себя как внеочередные президентские, так и парламентские выборы, в отличие от предыдущих несет в себе значимые элементы, которые в корне меняют сам подход к избирательному процессу в Казахстане.

Во-первых, о внеочередных президентских выборах было объявлено заранее – 1 сентября текущего года Глава государства заявил об этом в Послании, обозначив, что выборы пройдут этой осенью. Указ об их назначении, в котором была названа дата голосования, Президент подписал спустя несколько недель. То есть имелось время для общественного обсуждения и подготовительной работы.

Во-вторых, предстоящие парламентские выборы Президент анонсировал не меньше чем за полгода, что дает политическим силам время для разработки своих предвыборных программ и подготовки к проведению агитационной работы.

В-третьих, предстоящие выборы представляют собой ответ на внутренние и внешние вызовы, с которыми сталкивается страна. Нам необходимо завершить начатые политические и экономические реформы. При этом обновление политических институтов позволит сконцент­рировать усилия на укреплении социально-экономической сферы.

Это важно, поскольку предстоящие периоды могут быть сложными в плане экономичес­кого развития в силу разных причин. Нам нужна крепкая политическая система, способная справиться с вызовами.

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