Свежий выпуск По принципу справедливости 21 марта 2022 г. 2:10 Кенжегулова Адия корреспондент Спикер Сената Маулен Ашимбаев посетил Университет КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева, где провел встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом, а также ознакомился с его материальной и технической базой. В ходе встречи председатель палаты подробно остановился на новом пакете политических реформ Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Маулен Ашимбаев особо подчеркнул, что центральное место в преобразованиях занимает окончательный переход от суперпрезиденской формы правления к президентской с сильным Парламентом. – Реформы Главы государства прежде всего обеспечат демонополизацию власти и развитие политической конкуренции. Без решения этой задачи невозможно эффективное социально-экономическое развитие страны. Кардинальной трансформации подвергнется избирательная система, принципы формирования и работы Парламента и маслихатов. Это будет способствовать приходу в политику новых лиц со свежими идеями, пользующихся авторитетом и доверием населения, – сказал спикер Сената. Во время встречи с будущими юристами также было отмечено еще одно важное направление политических реформ – это совершенствование судебной и правоохранительной систем, направленных на усиление защиты фундаментальных прав граждан. – Инициативы Президента страны направлены на реализацию принципа справедливости в нашем обществе. Условиями построения нового Казахстана является верховенство закона, справедливое и эффективное правосудие, искоренение коррупции и непотизма, равенство всех перед законом. Поэтому важным направлением реформ Главой государства определены совершенствование судебной и правоохранительной систем, а также защита фундаментальных прав граждан, – подчеркнул Маулен Ашимбаев. Также на встрече шла речь о реформах в административно-территориальном устройстве страны. – Реализация президентских реформ, изложенных в Послании, позволит улучшить административное-территориальное устройство страны. В этой сфере накопилось много проблем. Остро выражены социально-экономические дисбалансы в развитии регионов, есть отстающие территории. Озвученные инициативы дадут толчок развитию регионов. Также они важны с точки зрения децентрализации госуправления, передачи реальных полномочий из центров в регионы, – отметил спикер Сената. В ходе встречи были затронуты вопросы системы образования и ее улучшения на всех уровнях. Маулен Ашимбаев отметил, что считает это принципиально важной задачей, так как общий доступ к качественному образованию является эффективным способом борьбы с социальным неравенством и бедностью, которые стали триггером январских событий. Причем в вопросе повышения качества образования большая ответственность лежит и на бизнесе, подчеркнул спикер Сената.