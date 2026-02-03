По программе реновации обновлено 209 школ Образование 3 февраля 2026 г. 5:30 0 Анастасия Катранова В модернизированных кабинетах скоро будут учиться все дети страны Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В системе школьного образования пристальное внимание уделяется вопросам развития инфраструктуры. Причины тому весьма прагматичные: благодаря созданию продуманных и комфортных условий для обучения растет конкурентоспособное поколение. А как известно, от человеческого капитала зависит экономический рост страны. В этой связи особую актуальность приобретают проекты, программы, нацеленные на искоренение трехсменного обучения, ликвидацию аварийных учебных заведений и снижение разницы между городским и сельским образованием. Не менее важно создавать условия для получения современных навыков, в том числе в сфере цифровизации. В стране успешно реализуется национальный проект «Келешек мектептері», инициированный Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Новые учебные заведения призваны, в частности, обеспечить всех детей школьного возраста ученическими местами, здесь будет формироваться и кадровый педагогический резерв, способный использовать новые технологии и методы обучения. Напомним, школы, построенные в рамках проекта, на 15–20% больше типовых зданий прежнего образца, а уровень их технического оснащения выше примерно в четыре раза. Все они оборудованы современными кабинетами физики, химии, биологии, трудового обучения, музыки, робототехники, залами хореографии, STEM-лабораториями, коворкинг-зонами и спортзалами. Корреспонденты газеты «Казахстанская правда» не единожды посещали такие школы как в мегаполисах, так и в регионах, лично убедившись в том, что площади и уровень их материально-технического оснащения действительно больше и лучше. Это отмечают и родители, вспоминая, что аварийное состояние некоторых учебных заведений ставило под угрозу безопасность детей. Параллельно со строительством новых школ ведутся ремонт и модернизация уже действующих. Активно реализуется программа реновации, направленная на перевод 1 300 школ в единый современный формат в течение трех лет. Реновация предусматривает обновление зданий и формирование современной образовательной среды для детей. В рамках данной программы отремонтированы библиотеки, столовые и спортивные залы, приведены в порядок системы безопасности в общеобразовательных учреждениях. Всего было обновлено 209 школ общей вместимостью 140 тыс. мест. На нужды учащихся направляются и средства, изъятые у коррупционеров. Как отмечают в профильном министерстве, за счет Фонда поддержки образовательной инфраструктуры, созданного по поручению Президента, завершено строительство 81 школы, рассчитанной на 89 тыс. ученических мест. Большинство этих школ расположены в регионах с высокой демографической нагрузкой, в том числе в Алматы и Астане, в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях. В то же время надо понимать, что для хороших результатов в учебе недостаточно просто отремонтировать школы. Важно оснастить их современной техникой, укомплектовать высококвалифицированными кадрами. Особенно актуален этот вопрос для сельских учебных заведений. По информации пресс-службы Министерства просвещения, за последние три года обновлена материально-техническая база более 4 тыс. сельских школ. В 2025-м модернизацию прошли более 1 000 сельских школ, в эксплуатацию введены 1 196 современных предметных кабинетов. Отметим, что 84 из 217 школ национального проекта «Келешек мектептері», а также 820 из 1 300 школ, подлежащих реновации, расположены в сельской местности. Кроме того, Министерством просвещения реализованы стратегические меры, направленные на повышение качества образования, обновление содержания обучения, кадровое обеспечение и безопасность в малокомплектных и сельских школах. Сегодня доля участия сельских школьников в республиканских олимпиадах – 4,8%. В 2025 году началось внедрение элементов искусственного интеллекта в стандарты среднего образования, а также переход к практико-ориентированному обучению и интеграция STEM-направлений. Так, в столичной школе № 107 был запущен пилотный проект по обучению с использованием решений на базе ИИ. Учебное заведение уже использует такие системы, как Alaqan, Protector AI, AI Mektep, AI Kitap и Roqed. А содержание учебных программ по математике и казахскому языку для 5-х классов адаптируется с учетом возможностей ИИ. «Предполагается, что технологии искусственного интеллекта будут помогать учителям в подготовке методических материалов. В настоящее время по этому направлению разрабатываются соответствующие предложения. Проект нацелен на повышение качества обучения, оптимизацию нагрузки на учителей и усиление безопасности школьников за счет применения отечественных ИИ-решений. В дальнейшем будет активизирована работа по созданию качественных цифровых учебных материалов, онлайн-курсов и образовательных платформ», – проинформировала пресс-служба Минпросвещения. Понятно, что обучение школьников навыкам работы с цифровыми технологиями и ИИ невозможно без грамотных педагогов. С целью развития профессиональных компетенций среди учителей, формирования у них цифровых навыков в национальном центре повышения квалификации «Өрлеу» совместно с ЮНЕСКО организовали онлайн-курс «Учебный процесс и ИИ: генеративные модели и искусство промпт-инжиниринга». В рамках проекта Qazaq Digital Mektebi планируется проведение комплекса дополнительных мероприятий. В качестве пилотных регионов определены Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области. Будет разработана цифровая платформа для качественного преподавания основных предметов естественно-математического и общественно-гуманитарного направлений. Учебный процесс будет сопровождаться использованием инструментов ИИ. Для этого малокомплектные школы будут обеспечены необходимым оборудованием и доступом к сети Интернет. Начало реализации проекта запланировано на 2026⁄2027 учебный год. #итоги #Минпросвещения #школы #реновация