В системе школьного образования пристальное внимание уделяется вопросам развития инфраструктуры. Причины тому весьма прагматичные: благодаря созданию продуманных и комфортных условий для обучения растет конкурентоспособное поколение. А как известно, от человеческого капитала зависит экономический рост страны.

В этой связи особую актуальность приоб­ретают проекты, программы, нацеленные на искоренение трехсменного обучения, ликвидацию аварийных учебных заведений и снижение разницы между городским и сельским образованием. Не менее важно создавать условия для получения современных навыков, в том числе в сфере цифровизации.

В стране успешно реализуется на­циональный проект «Келешек мектептері», инициированный Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Новые учебные заведения призваны, в частности, обеспечить всех детей школьного возраста ученическими местами, здесь будет формироваться и кадровый педагогический резерв, способный использовать новые технологии и методы обучения.

Напомним, школы, построенные в рамках проекта, на 15–20% больше типовых зданий прежнего образца, а уровень их техни­ческого оснащения выше примерно в четыре раза. Все они оборудованы современными кабинетами физики, химии, биологии, трудового обучения, музыки, робототехники, залами хореографии, STEM-лабораториями, коворкинг-зонами и спортзалами.

Корреспонденты газеты «Казахстанская правда» не единожды посещали такие школы как в мегаполисах, так и в регионах, лично убедившись в том, что площади и уровень их материально-технического оснащения действительно больше и лучше. Это отмечают и родители, вспоминая, что аварийное состояние некоторых учебных заведений ставило под угро­зу безопасность детей.

Параллельно со строительством новых школ ведутся ремонт и модернизация уже действующих. Активно реализуется программа реновации, направленная на перевод 1 300 школ в единый совре­менный формат в течение трех лет.

Реновация предусматривает обновление зданий и формирование современной образовательной среды для детей. В рамках данной программы отремонтированы библиотеки, столовые и спортивные залы, приведены в порядок системы безопаснос­ти в общеобразовательных учреждениях. Всего было обновлено 209 школ общей вместимос­тью 140 тыс. мест.

На нужды учащихся направляются и средства, изъятые у коррупционеров. Как отмечают в профильном министерстве, за счет Фонда поддерж­ки образовательной инфраструктуры, созданного по поручению Президента, завершено строительство 81 школы, рассчитанной на 89 тыс. учени­ческих мест. Большинство этих школ расположены в регионах с высокой демографической нагрузкой, в том числе в Алматы и Астане, в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях.

В то же время надо понимать, что для хороших результатов в учебе недостаточно просто отремонтировать школы. Важно оснастить их современной техникой, укомплектовать высококвалифицированными кадрами. Особенно актуален этот вопрос для сельских учебных заведений.

По информации пресс-службы Минис­терства просвещения, за последние три года обновлена материально-техническая база более 4 тыс. сельских школ. В 2025-м модернизацию про­шли более 1 000 сельских школ, в экс­плуатацию введены 1 196 современных предметных кабинетов.

Отметим, что 84 из 217 школ национального проекта «Келешек мектептері», а также 820 из 1 300 школ, подлежащих реновации, расположены в сельской местности. Кроме того, Министерством просвещения реализованы стратегические меры, направленные на повышение качества образования, обновление содержания обучения, кадровое обеспечение и безопасность в малокомплектных и сельских школах. Сегодня доля участия сельских школьников в рес­публиканских олимпиадах – 4,8%.

В 2025 году началось внедрение ­элементов искусственного интеллекта в стандарты среднего образования, а также переход к практико-ориентированному обучению и интеграция STEM-направлений. Так, в столичной школе № 107 был запущен пилотный проект по обучению с использованием решений на базе ИИ. Учебное заведение уже использует такие системы, как Alaqan, Protector AI, AI Mektep, AI Kitap и Roqed. А содержание учебных программ по математике и казахскому языку для 5-х классов адаптируется с учетом возможностей ИИ.

«Предполагается, что технологии искусственного интеллекта будут помогать учителям в подготовке методических материалов. В настоя­щее время по этому направлению разрабатываются соответствующие предложения. Проект нацелен на повышение качества обучения, оптимизацию нагрузки на учителей и усиление безопасности школьников за счет применения отечественных ИИ-решений. В дальнейшем будет активизирована работа по созданию качест­венных цифровых учебных мате­риалов, онлайн-курсов и образовательных платформ», – проинформировала пресс-служба Минпросвещения.

Понятно, что обучение школьников навыкам работы с цифровыми технологиями и ИИ невозможно без грамотных педагогов. С целью развития профессиональных компетенций среди учителей, формирования у них цифровых навыков в национальном центре повышения квалификации «Өрлеу» совместно с ЮНЕСКО организовали онлайн-курс «Учебный процесс и ИИ: генеративные модели и искусство промпт-инжиниринга».

В рамках проекта Qazaq Digital Mektebi планируется проведение комплекса дополнительных мероприя­тий. В качестве пилотных регионов определены Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Актюбинская и Восточно-Казахстан­ская облас­ти. Будет разработана цифровая платформа для качественного преподавания основных предметов естественно-математического и общественно-гуманитарного направлений. Учебный процесс будет сопровождаться использованием инструментов ИИ. Для этого малокомплектные школы будут обеспечены необходимым оборудованием и доступом к сети Интернет. Начало реализации проекта запланировано на 2026⁄2027 учебный год.